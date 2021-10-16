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    У дружини Путіну сватають фігуристку. Кабаєву можуть посунути

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    Аліна Загітова може зайняти місце Аліни Кабаєвої - У дружини Путіну сватають фігуристку. Кабаєву можуть посунути
    Аліна Загітова може зайняти місце Аліни Кабаєвої
    Фото з відкритих джерел

    Японський політолог стверджує, що новим захопленням диктатором є Загітова

    На матчі Континентальної хокейної ліги між «Ак Барс» – «Металург» (1:3) фігуристка Аліна Загітова влаштувала скандал. Спортсменка зажадала видалити всі фото з гри, на яких вона потрапила в кадр, заявивши журналісту Рустаму Імамову: «Я вас засуджу, у мене такі зв'язки!»

    Цей епізод не пройшов повз японського професора політології університету Цукуба Іцуро Накамура. Він зацікавився зв'язками Загітової і зробить висновок, що спортсмени, які виступають довіреними особами уряду, живуть в Росії, не знаючи проблем. А спортсменки і зовсім мають шанс стати першою леді держави, пише sport24. Накамура нагадав про стосунки президента Росії Володимира Путіна з олімпійською чемпіонкою з художньої гімнастики Аліною Кабаєвою. Чутки про їхній роман вперше з'явилися в пресі в 2008 році. А тепер, за неофіційною інформацією, у них троє дітей. Кабаєва, до речі, останнім часом також виступає з заявами в пресі і нещодавно вимагала відібрати в Ізраїлю золоту медаль Олімпіади в Токіо.

    «Всі провідні ЗМІ в Росії повідомляли про це (про Кабаєву і Путіна). Ви можете стати імператрицею. Державна таємниця, державна власність – все у вашому розпорядженні.

    Кінцева мета Загітової – вийти заміж за президента Путіна. Це моє припущення. Прес-аташе президента, пан Пєсков, одружений на Тетяні Навці, яка прославилася в фігурному катанні в 90-х. Вона – продюсер Аліни Загітової», – наводить слова Накамури Daily Cyzo.

    Путіну офіційно 69 років. Але його однокурсник майор КДБ Юрій Швець припускає, що він на кілька років старіший.

    Раніше колишня росіянка здобула для України медаль у фігурному катанні.

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    Теги: Олімпіада
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    У дружини Путіну сватають фігуристку. Кабаєву можуть посунути