«Манчестер Юнайтед» з Роналду пригальмував на три тижні

Манкуніанці опустилися вже на п'яту схлдинку турнірної таблиці

Від лідерства «Манчестер Юнайтед» в англійській Прем’єр-лізі не залишилося й сліду. В останніх трьох матчах, тобто вже три тижні, команда Кріштіану Роналду набрала всього одне очко і опустилася на 5 місце в турнірній таблиці.

Сьогодні, 16 жовтня, «МЮ» гостював у «Лестера» і зазнав поразки – 2:4. На гол форварда гостей «лисиці» відповіли точними ударами Юрі Тілеманса і Чаглара Сеюнджю. На 82-й хвилині забитий м'яч Маркуса Решфорда дозволив гостям відігратися, але вже за хвилину Джеймі Варді знову вивів господарів вперед. Уже в компенсований час остаточний рахунок зустрічі встановив форвард «Лестера» Патсон Дака.

Кріштіану Роналду провів повний матч.

В інших матчах 8 туру «Манчестер Сіті» здолав «Бьорнлі» – 2:0 (Олександр Зінченко відновився після травми, але на поле не вийшов), «Саутгемптон» переграв «Лідс» – 1:0, а «Ліверпуль» розгромив «Вотфорд» – 5:0.

У грі між «Брентфордом» і «Челсі» йде другий тайм.

Турнірна таблиця

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