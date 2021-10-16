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    Український півзахисник в Італії видав суперматч і вивів команду з зони вильоту

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    На рахунку Віктора Коваленка - гол і результативна передача - Український півзахисник в Італії видав суперматч і вивів команду з зони вильоту
    На рахунку Віктора Коваленка - гол і результативна передача
    Фото з відкритих джерел

    Віктор Коваленко забив перший м’яч за «Спецію» і зробив гольову передачу

    Колишній півзахисник «Шахтаря», а нині півзахисник клубу Серії А «Спеції» Віктор Коваленко провів найкращий матч в італійському етапі кар’єри. Українець забив гол у ворота «Салернітани» у 8-му турі чемпіонату Італії і зробив результативну передачу.

    «Спеція» поступалася під час матчу, але в другому таймі зуміла здобути вольову перемогу. Спочатку Віктор Коваленко асистував словацькому партнеру по команді Стрелєцу, а за 15 хвилин до завершення гри забив гол і приніс команді перемогу – 2:1. Цей успіх дозволив «Спеції» залишити зону вильоту.

    «Аталанта» Руслана Малиновського в цьому турі грає в гостях у «Емполі», а суперник «Шахтаря» в Лізі чемпіонів «Інтер», також у гостях, зустрінеться з «Лаціо».

    Турнірна таблиця чемпіонату Італії

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Український півзахисник в Італії видав суперматч і вивів команду з зони вильоту