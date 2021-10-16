«Ліверпуль» встановив рекорд, Салах повторив досягнення Дрогба

«Червоні» залишаються єдиною командою в Прем’єр-лізі, яка не зазнала жодної поразки

«Ліверпуль», який 2019 року виграв Прем’єр-лігу і Лігу чемпіонів, знову в лідерах чемпіонату Англії. «Червоні» залишаються єдиною командою в чемпіонаті Англії, яка не зазнала жодної поразки. У 8-му турі підопічні Юргена Клоппа з рахунком 5:0 розгромили «Уотфорд».

Три голи у складі переможців забив форвард Роберто Фірміно, ще по одному додали Садіо Мане і Мохамед Салах.

Хет-трик Фірміно став 41-м для футболістів «Ліверпуля» в Прем’єр-лізі. Мерсисайдська команда стала лідером ліги за цим показником, обійшовши «Арсенал», гравці якого 40 разів забивали по 3 м'ячі в грі. Про це повідомляє Opta.

Для Мане гол став 100-м в АПЛ (жоден з них не був забитий з пенальті), для Салаха – 104-м. Єгиптянин зумів повторити рекорд екс-форварда «Челсі» Дідьє Дрогба за кількістю голів в АПЛ серед африканських футболістів. Крім трьох перерахованих гравців, жоден африканець не досяг позначки в 100 м'ячів у Прем'єр-лізі.

Результати 8 туру чемпіонату Англії