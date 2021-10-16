  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Ліверпуль» встановив рекорд, Салах повторив досягнення Дрогба

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мохамед Салах на старті сезону демонструє блискучу гру - «Ліверпуль» встановив рекорд, Салах повторив досягнення Дрогба
    Мохамед Салах на старті сезону демонструє блискучу гру
    Фото з відкритих джерел

    «Червоні» залишаються єдиною командою в Прем’єр-лізі, яка не зазнала жодної поразки

    «Ліверпуль», який 2019 року виграв Прем’єр-лігу і Лігу чемпіонів, знову в лідерах чемпіонату Англії. «Червоні» залишаються єдиною командою в чемпіонаті Англії, яка не зазнала жодної поразки. У 8-му турі підопічні Юргена Клоппа з рахунком 5:0 розгромили «Уотфорд».

    Три голи у складі переможців забив форвард Роберто Фірміно, ще по одному додали Садіо Мане і Мохамед Салах.

    Хет-трик Фірміно став 41-м для футболістів «Ліверпуля» в Прем’єр-лізі. Мерсисайдська команда стала лідером ліги за цим показником, обійшовши «Арсенал», гравці якого 40 разів забивали по 3 м'ячі в грі. Про це повідомляє Opta.

    Для Мане гол став 100-м в АПЛ (жоден з них не був забитий з пенальті), для Салаха – 104-м. Єгиптянин зумів повторити рекорд екс-форварда «Челсі» Дідьє Дрогба за кількістю голів в АПЛ серед африканських футболістів. Крім трьох перерахованих гравців, жоден африканець не досяг позначки в 100 м'ячів у Прем'єр-лізі.

    Результати 8 туру чемпіонату Англії

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Ліверпуль» встановив рекорд, Салах повторив досягнення Дрогба