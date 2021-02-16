Вінничанка стане учасницею «Битва Націй 2021»

За результатами змагань, Ольга Грабовська виборола перші місця одразу у двох номінаціях: «Алебарда» та «Баклер».

Вінничанка Ольга Грабовська потрапила до збірної України з історичного середньовічного бою в одиночних номінаціях.

Тепер вона візьме участь у чемпіонаті «Битва Націй 2021».

Про це Ольга Грабовська повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що відбірковий турнір до збірної України відбувся у Вінницькому міському палаці мистецтв «Зоря» цими вихідними, 13-14 лютого. І його учасниками стало близько 50 бійців з Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, Житомира і Дніпра.

За результатами змагань, Ольга Грабовська виборола перші місця одразу у двох номінаціях: «Алебарда» та «Баклер». А як відомо, на переможців чекає участь у світовій першості «Битва націй», яка має відбутися 1-4 липня 2021 року у м. Орадеа (Румунія).

Ольга Грабовська є кандидаткою історичних наук та завідувачкою сектором археології Вінницького обласного краєзнавчого музею. Крім цього вона очолює клуб історичної реконструкції та фехтування «Аркона»«. Ольга Грабовська неодноразово перемагала на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із середньовічного бою. А в “Битві націй” Ольга візьме участь вчетверте. Попередня її участь у змаганнях відбувалась у 2016, 2018-му та 2019-му роках. Битва Націй – міжнародний чемпіонат світу з історичного середньовічного бою, який вперше відбувся у 2010 році у Хотині, Україна. Це повноконтактні змагання, в яких використовується залізна (не заточена) зброя і стандартизований перелік правил. Національні збірні змагаються в кількох номінаціях. У цьому полягають основна відмінність від історичної реконструкції.

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