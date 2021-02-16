Вінничанка стане учасницею «Битва Націй 2021»
За результатами змагань, Ольга Грабовська виборола перші місця одразу у двох номінаціях: «Алебарда» та «Баклер».
Вінничанка Ольга Грабовська потрапила до збірної України з історичного середньовічного бою в одиночних номінаціях.
Тепер вона візьме участь у чемпіонаті «Битва Націй 2021».
Про це Ольга Грабовська повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Вона зазначила, що відбірковий турнір до збірної України відбувся у Вінницькому міському палаці мистецтв «Зоря» цими вихідними, 13-14 лютого. І його учасниками стало близько 50 бійців з Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, Житомира і Дніпра.
За результатами змагань, Ольга Грабовська виборола перші місця одразу у двох номінаціях: «Алебарда» та «Баклер». А як відомо, на переможців чекає участь у світовій першості «Битва націй», яка має відбутися 1-4 липня 2021 року у м. Орадеа (Румунія).
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