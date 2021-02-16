Одесит став призером Кубка України з греко-римської боротьби

На шляху до фіналу категорії «до 97 кг» одесит переміг киянина Зелімхана Дзігасова, а потім розгромив Євгена Савета з Полтавської області

Кандидат на участь в Олімпійських іграх-2020 Владлен Козлюк став срібним призером Кубка України з греко-римської боротьби, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Піддубного.

Першість пройшло днями в Черкасах, пише Думская, посилаючись на пресслужбу обласного відділення Національного олімпійського комітету України.

На шляху до фіналу категорії «до 97 кг» одесит переміг киянина Зелімхана Дзігасова з рахунком 4: 3, а потім розгромив Євгена Савета з Полтавської області (11: 0).

У фіналі Владлен Козлюк поступився Олександру Шишманов з Донецької області. Спочатку наш земляк лідирував з рахунком 1: 0, і у нього був шанс збільшити перевагу, поставивши суперника в партер, але провести прийом він не зумів. А ось Шишман ситуацію використав на всі сто відсотків. Двічі Владлен опинявся в партері, і двічі супернику вдалося провести прийом, здобувши дострокову перемогу (9: 1).

Нагадаємо, вінничанка Ольга Грабовська потрапила до збірної України з історичного середньовічного бою в одиночних номінаціях. Тепер вона візьме участь у чемпіонаті «Битва Націй 2021». Вона зазначила, що відбірковий турнір до збірної України відбувся у Вінницькому міському палаці мистецтв «Зоря» цими вихідними, 13-14 лютого. І його учасниками стало близько 50 бійців з Києва, Одеси, Харкова, Вінниці, Житомира і Дніпра. За результатами змагань, Ольга Грабовська виборола перші місця одразу у двох номінаціях: «Алебарда» та «Баклер». А як відомо, на переможців чекає участь у світовій першості «Битва націй», яка має відбутися 1-4 липня 2021 року у м. Орадеа (Румунія).