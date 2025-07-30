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Чемпіон світу з РФ поскаржився на зростання цін на продукти у Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чемпіон світу з РФ поскаржився на зростання цін на продукти у Росії
Ліфінцев: Про витрати на їжу, можу сказати одне – ціни зросли
фото: Global Look Press

Ліфінцев: Йдеш у магазин і розумієш, що купити курячу грудку – вже не найдешевше задоволення

П'ятиразовий чемпіон світу з плавання на короткій воді росіянин Мирон Ліфінцев поскаржився на зростання цін на продукти у країні-агресорі. Про це повідомляє «Главком».

«Я та людина, яка може просто макарони поїсти. Але про витрати на їжу, можу сказати одне – ціни зросли. Не те щоб це б'є по мені сильно фінансово, але йдеш у магазин і розумієш, що купити курячу грудку – вже не найдешевше задоволення», – заявив Ліфінцев.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян виборола золоту медаль чемпіонату світу з фехтування.

У неділю, 27 липня, Єгорян стала переможницею чемпіонату світу у Тбілісі. У фіналі росіянка перемогла польку Зузанну Цесляр із рахунком 15:11.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України. Також цей рух причетний до викрадення українських дітей.

Єгорян є лейтенантом збройних сил РФ.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росії за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: росія ціни продукти плавання спорт

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