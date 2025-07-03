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Україна здобула сім нагород на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U20

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Україна здобула сім нагород на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби U20
Українці посіли третє командне місце

Наші борці здобули дві срібні та п'ять бронзових нагород

Збірна України з греко-римської боротьби — третя у командному заліку на чемпіонаті Європи U20 в Італії. Про це повідомляє «Главком».

Наші борці здобули сім медалей:

  • «Срібло»: Єгор Якушенко (97 кг); Владислав Покотило (67 кг).
  • «Бронза»: Павло Торяник (87 кг); Іван Янковський (130 кг); Максут Султанов (60 кг); Анатолій Паснак (72 кг); Кирило Шнирьов (82 кг).

Нагадаємо, українські юніори тріумфували на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду.

Упродовж 23-29 червня в столиці Греції Афінах проходив чемпіонат Європи зі стрибків у воду серед юніорів-2025. Участь у цьогорічному турнірі взяли 176 спортсменів із 27 країн.

Україну представляли 13 талановитих спортсменів – 11 досвідчених атлетів і двоє дебютантів: Вероніка Андращук та Назарій Кононенко.

Наша команда знову продемонструвала найвищий рівень майстерності, витримки та командного духу.

У доробку українських юніорів 12 медалей: 6 золотих, 3 срібних та 3 бронзові.

Теги: греко-римська боротьба спорт

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