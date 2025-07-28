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Онофрійчук здобула чотири нагороди етапу Кубка світового виклику

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Онофрійчук здобула чотири нагороди етапу Кубка світового виклику
Онофрійчук виборола золото у вправах зі стрічкою та з булавами
фото: Марія Музиченко

17-річна лідерка збірної України здобула два золота та два срібла

Таїсія Онофрійчук зібрала чотири нагороди етапу Кубка світового виклику з художньої гімнастики у Клуж-Напоці (Румунія). Про це повідомляє «Главком».

17-річна лідерка збірної України здобула два золота та два срібла.

Онофрійчук виборола золото у вправах зі стрічкою та з булавами, срібло – у вправах з м'ячем та в особистому багатоборстві.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині у неділю, 27 липня, завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Таїсія Онофрійчук художня гімнастика спорт

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