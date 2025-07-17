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447 фехтувальників підписали відкритого листа з закликом відновити перевірки росіян

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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447 фехтувальників підписали відкритого листа з закликом відновити перевірки росіян
Велика була довіреною особою російського диктатора Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році

Однією з ініціаторок збору підписів стала Ольга Харлан

47 фехтувальників з 40 країн підписали відкритого листа до Міжнародної федерації фехтування (FIE) щодо спрощення процедури надання нейтрального статусу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ua.tribuna.com.

Серед підписантів листа – 339 активних спортсменів. У них була можливість підписати листа анонімно – 208 з них погодились на публікацію своїх імен. Однією з ініціаторок збору підписів стала Ольга Харлан.

«Ми, спортсмени, що підписались нижче, не погоджуємося з нещодавніми рішеннями FIE щодо критеріїв відбору для російських та білоруських спортсменів. З нами не консультувалися і ми не брали участі в цих рішеннях, тому ми зобов'язані публічно заявити про свою позицію.

Як спортсмени, ми не просто учасники – ми – це спорт, і ми розділяємо відповідальність за дотримання його цінностей. Тому ми закликаємо FIE:

  • Негайно скасувати своє рішення про поновлення статусу російських та білоруських спортсменів та відновити ретельні перевірки та розгляд кожного спортсмена, який подає заявку на отримання нейтрального статусу;
  • Узгодити свою політику зі стандартами ширшої олімпійської спільноти щодо нейтралітету та відбору;
  • Забезпечити змістовні консультації зі спортсменами щодо рішень, що впливають на етичну цілісність міжнародних змагань», – йдеться в листі.

Зі списком спортсменів, які підписали листа, можна ознайомитись за посиланням.

Раніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) опублікувала список нейтральних атлетів, які допущені до участі на чемпіонаті світу у Тбілісі. Серед них – майор армії РФ Софія Велика, а також Яна Єгорян – лейтенант, Ольга Нікітіна – прапорщик, також у заявку увійшла Олександра Михайлова.

Також було спрощено процедуру надання нейтрального статусу.

Нагадаємо, дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу.

Велика та Єгорян виступлять у змаганнях з фехтування на шаблях.

Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

«Для мене велика честь бути причетною не лише до історії нашої країни, а й загалом до світової історії. З Володимиром Володимировичем пов'язані всі мої спортивні роки, ми з ним одночасно, виходить, розпочали діяльність. Поки він керував країною, я досягала своїх спортивних висот. Завдяки підтримці Володимира Володимировича, спорт у нашій країні розвивається, створюються нові центри, нова інфраструктура. Президент намагається зробити спорт масовим, доступним для всіх верств населення», – стверджувала у 2024 році Велика.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.

Чемпіонат світу з фехтування пройде у Тбілісі (Грузія) з 22 по 30 липня. Російські спортсмени виступлять у нейтральному статусі.

Теги: Софья Вєлікая Фехтування спорт

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