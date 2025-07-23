Російська еліта живе в страху під час кривавих чисток, санкціонованих Путіним – Telegraph

Розчарований повільними темпами наступу, глава Кремля особисто дозволив «навести лад» серед посадовців, зокрема у міністерстві оборони

Російську еліту шокувала низка арештів і смертей, як колишніх так і чинних урядовців. Люди, яких колись вважали недоторканними, опинилися в немилості, позбулися посад і навіть почали загадковим чином випадати з вікон. Про це, як повідомляє «Главком», пише видання The Telegraph.

Колишній співробітник адміністрації президента Росії зазначив, все це «має жахливий вигляд». Видання нагадує, що тільки в липні віцепрезидент державної трубопровідної компанії «Транснефть» Андрій Бадалов випав з балкона свого будинку і розбився на смерть, колишнього заступника міністра оборони засудили до 13 років позбавлення волі за звинуваченням у корупції, а його колега-військовий дістав 17 років позбавлення волі.

Проте найбільш шокуючим для посадовців стало самогубство 7 липня ексміністра транспорту Романа Старовойта, який, як припускають журналісти видання, опинився в безвиході після того, як слідчі почали розслідування розкрадання коштів, виділених на будівництво прикордонних укріплень у Курській області.

Співрозмовник видання підкреслив, що про Старовойта не сказали ні слова ані Путін, з яким він регулярно зустрічався, ані прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Розкрадання 20% виділеного на будь-яку мету бюджету колись вважали нормою для РФ, адже глава Кремля був відомий своєю байдужістю до корупції, пише видання. Володимир Путін вважав, що не всіх корумпованих посадовців можна замінити, а їхні наступники можуть бути такими самими поганими, якщо не гірше. Однак економічно-витратна війна змістила «червоні лінії» президента і зробила вкрай небезпечною ймовірність виявитися втягнутим у будь-яку діяльність, спрямовану на підрив російської армії чи військової промисловості.

Чинний урядовець, ім'я якого у виданні не називають, сказав, що арешти міністрів, губернаторів чи головних заступників у спецслужбах санкціонує особисто Путін.

До війни високопосадовці російської політичної еліти порівняно рідко стикалися з кримінальними звинуваченнями, і було нечуваним, щоб міністр наклав на себе руки. Але, мабуть, розчарований повільними темпами російського наступу Путін особисто дав добро на чистку міністерства оборони, прокоментувала зміни у політиці експертка Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова.

Нагадаємо, 7 липня ексміністр транспорту Росії Роман Старовойт наклав на себе руки. Це сталося після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.

Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував смерть посадовця, зазначивши, що це «трагічна та сумна новина».