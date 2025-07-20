Росія готується запускати по Україні одночасно 2000 дронів – німецький генерал

Кремль активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України

Російські терористи планують запускати по Україні одночасно до 2000 дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву німецького генерала, голову ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини Крістіана Фройдінга.

Фройдінг наголосив, що Росія активно розширює свої виробничі потужності, щоб масово застосовувати безпілотники у війні проти України. А одночасне використання до 2000 дронів може стати серйозним випробуванням для української системи протиповітряної оборони.

Генерал визнав, що традиційні методи боротьби з дронами, зокрема використання дорогих ракет Patriot, малоефективні в разі атаки «шахедів». Один такий дрон коштує від €30 тис. до €50 тис., тоді як ракета Patriot – понад €5 млн.

Фройдінг додав, що необхідно шукати економічно вигідніші засоби протидії – у межах €2-4 тис. за одиницю. Саме такі рішення дозволили б ефективно реагувати на масові атаки з боку Росії. Як ще одну тактичну відповідь генерал назвав нанесення ударів по тилових об'єктах у Росії - зокрема, по військових літаках, аеродромах і підприємствах оборонної промисловості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Німеччини профінансує виробництво українських бойових безпілотників Ан-196 на суму понад €100 млн. Передбачається, що за ці кошти українська сторона зможе виготовити кілька сотень одиниць таких апаратів. Євросоюз вже намагається інтегрувати Україну в оборонну промисловість та використати її досвід війни з Росією. Це стосується, зокрема, індустрії виробництва дронів. Якщо ще кілька країн інвестують більше грошей в українську оборонну промисловість, Україна багато виграє від такої підтримки.