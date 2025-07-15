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ЗСУ на фронті ліквідували 130-кілограмового чемпіона світу з боротьби куреш

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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ЗСУ на фронті ліквідували 130-кілограмового чемпіона світу з боротьби куреш
Протягом останніх років своєї професійної кар'єри Павлик змагався у ваговій категорії понад 130 кг

Сергій Павлик – 10-тиразовий чемпіон Росії з боротьби куреш

У російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика. Про це повідомляє «Главком».

Інформацію про загибель Павлика прокоментував його тренер Фаніс Заббаров.

«З цим питанням до мене звертається багато осіб. Що скажу? Поки повідомлення знаходиться на рівні чуток, підтвердженої інформації немає. Розмовляв із родичами, які теж нічого не знають. Я чув, що він йде на війну. Диму, без вогню, не буває. Але все ж таки сподіватимемося на краще», – заявив Заббаров.

Також він зазначив, що у Павлика були проблеми з грошима.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Протягом останніх років своєї професійної кар'єри Павлик змагався у ваговій категорії понад 130 кг.

Нагадаємо, російський стрибун у висоту Данило Лисенко заявив, що росіяни не будуть допущені до участі у міжнародних змаганнях з легкої атлетики, доки Всесвітню легкоатлетичну асоціацію (World Athletics) очолює Себастьян Коу.

«Не заглиблююсь у тему нашого можливого повернення. Не знаю, на якій стадії розвитку зараз відносини із World Athletics у нашої федерації. Достеменно знаю, що World Athletics навряд чи нас допустить за поточного президента. Там такий президент, нехороший. Але я дуже сподіваюся на це (виступити на чемпіонаті світу). І чомусь у мене є гарне передчуття, що ми ще повиступаємо на міжнародній арені. Мені 28 років, я планую ще років п'ять як мінімум складати конкуренцію. Думаю, незабаром щось зміниться у добрий бік для нас. Наша федерація дуже старається, я це бачу», – заявив Лисенко російським пропагандистам.

Лисенку 28 років, він чемпіон світу 2018 року у приміщенні, срібний призер чемпіонату світу-2017 та дворазовий чемпіон Росії (2017, 2023).

Російських легкоатлетів відсторонено від міжнародних змагань через російську агресію проти України.

Теги: війна окупанти росія

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