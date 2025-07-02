Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти

Руслана Лижичко: «Для мене ментально Росія завжди була чужа. Їх для мене не існує»

Українська співачка Руслана Лижичко розповіла про своє ставлення до Росії. Руслана наголосила, що ніколи не відчувала ментального зв'язку з Росією, навіть попри наявність уральської крові по материнській лінії, яку вона не вважає московитською. Вона уникає навіть говорити слово «Росія». Про це Руслана Лижичко розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Для мене ментально Росія завжди була чужа. У мене по мамі є уральська кров. Я не вважаю уральську кров московитською. Урал – це взагалі зовсім інша історична й етнічна тема», – розповіла співачка.

Вона розповіла, що неодноразово отримувала запрошення заспівати російською мовою дуетом з російськими виконавцями, але принципово відмовлялася. Єдиним винятком був дует з Варварою, де кожна співачка виконувала свою частину власною мовою.

«Я завжди відчувала, що саме з «русскім міром», який несе нам московитський солдат, я не маю спільного нічого. Чесно кажучи, я завжди уникала Росії, як спадкоємця «совка» і імперії, що нас нищила», – зазначає Руслана. Натомість Європа їй набагато ближча: «Львів'янка в Європі – як риба в воді. Весь світ – моє. А Московія – не моє. Вони чужі».

Співачка різко розкритикувала Росію, назвавши її представників «духовними жебраками», які «крадуть чужу історію та символи, як крадії, що своє продукувати не хочуть». За словами Руслани, росіяни намагаються «огорнути одразу в свою «шкуру» і «лапті» все яскраве, а те, що не можуть підкорити – «розстрілюють, саджають, або знищують». Вона навела приклад Володимира Івасюка, який, на її думку, був убитий через те, що його не змогли «приборкати».

Руслана також заявила про повне неприйняття Росії: «Тому у мене язик навіть не повертається про них (росіян) говорити. Розум відмовляється про них думати, серце просто не приймає. Я навіть уникаю говорити назву цієї країни. Я просто не хочу вголос промовляти. Їх для мене не існує після всього, що вони творять на нашій землі!».

Нагадаємо, українська співачка Руслана Лижичко поділилася зворушливими історіями про своїх домашніх улюбленців. Як виявилося, її дім є прихистком для цілої родини чотирилапих: чотирьох собак та одного кота. Про це Руслана розповіла в інтерв’ю «Главкому».