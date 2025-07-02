Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Співачка різко розкритикувала Росію, назвавши її представників «духовними жебраками»
фото: Руслана

Руслана Лижичко: «Для мене ментально Росія завжди була чужа. Їх для мене не існує»

Українська співачка Руслана Лижичко розповіла про своє ставлення до Росії. Руслана наголосила, що ніколи не відчувала ментального зв'язку з Росією, навіть попри наявність уральської крові по материнській лінії, яку вона не вважає московитською. Вона уникає навіть говорити слово «Росія». Про це Руслана Лижичко розповіла в інтерв’ю «Главкому».

«Для мене ментально Росія завжди була чужа. У мене по мамі є уральська кров. Я не вважаю уральську кров московитською. Урал – це взагалі зовсім інша історична й етнічна тема», – розповіла співачка.

Вона розповіла, що неодноразово отримувала запрошення заспівати російською мовою дуетом з російськими виконавцями, але принципово відмовлялася. Єдиним винятком був дует з Варварою, де кожна співачка виконувала свою частину власною мовою.

«Я завжди відчувала, що саме з «русскім міром», який несе нам московитський солдат, я не маю спільного нічого. Чесно кажучи, я завжди уникала Росії, як спадкоємця «совка» і імперії, що нас нищила», – зазначає Руслана. Натомість Європа їй набагато ближча: «Львів'янка в Європі – як риба в воді. Весь світ – моє. А Московія – не моє. Вони чужі».

Співачка різко розкритикувала Росію, назвавши її представників «духовними жебраками», які «крадуть чужу історію та символи, як крадії, що своє продукувати не хочуть». За словами Руслани, росіяни намагаються «огорнути одразу в свою «шкуру» і «лапті» все яскраве, а те, що не можуть підкорити – «розстрілюють, саджають, або знищують». Вона навела приклад Володимира Івасюка, який, на її думку, був убитий через те, що його не змогли «приборкати».

Руслана також заявила про повне неприйняття Росії: «Тому у мене язик навіть не повертається про них (росіян) говорити. Розум відмовляється про них думати, серце просто не приймає. Я навіть уникаю говорити назву цієї країни. Я просто не хочу вголос промовляти. Їх для мене не існує після всього, що вони творять на нашій землі!».

Нагадаємо, українська співачка Руслана Лижичко поділилася зворушливими історіями про своїх домашніх улюбленців. Як виявилося, її дім є прихистком для цілої родини чотирилапих: чотирьох собак та одного кота. Про це Руслана розповіла в інтерв’ю «Главкому».

Читайте також:

Теги: росія Руслана Лижичко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словаччина та Угорщина давно отримують мільярдні дотації з європейського бюджету, але не завжди діють у солідарності з партнерами
Підсумки саміту ЄС: тривожні сигнали для України
27 червня, 18:42
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
Путін скликає свій Радбез. Що це означає?
8 червня, 17:11
У Білгородській області дрон атакував вежу мобільного зв’язку (відео)
У Білгородській області дрон атакував вежу мобільного зв’язку (відео)
8 червня, 10:50
Нова оцінка темпів виробництва Росією «шахедів» свідчить про п’ятикратне зростання у порівнянні з літом 2024 року
П’ятикратне зростання. Розвідка повідомила, скільки «шахедів» РФ виробляє щомісяця
9 червня, 17:25
Минулого року Путін уже послабив правила отримання громадянства для іноземців
Москва схвалила дозвіл на службу для осіб без громадянства
24 червня, 19:55
Кризові явища особливо помітні у вугільній промисловості, нафтопереробці, будівництві, автопромисловості та логістиці
Більшість російської економіки в стагнації – розвідка
30 червня, 19:20
Демченко про військові навчання РФ та Білорусі: Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону
Військові навчання у Білорусі: ДПСУ повідомила, чи є загроза
16 червня, 15:39
На тлі атак на Ізраїль Іран вирішив заручитись допомогою росіян
Іран затвердив договір про стратегічне партнерство з Росією
16 червня, 08:10
Минулого сезону 25-річний Ніколас Фернандес провів за «Ельче» 36 матчів
Через війну зірвався трансфер аргентинського футболіста до Росії
23 червня, 13:08

Шоу-біз

У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику
У весільній сукні та купальнику: Потап приміряв жіночі образи та нарвався на критику
Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти
Співачка Руслана розповіла про слово, яке заборонила собі промовляти
Тоню Матвієнко побив таксист
Тоню Матвієнко побив таксист
Співачка Руслана розповіла, хто її надихає на найкращі світлини: це не чоловік
Співачка Руслана розповіла, хто її надихає на найкращі світлини: це не чоловік
Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото)
Остапчук поїхав на відпочинок у Чорногорію, де орендував розкішну віллу (фото)
Артем Пивоваров показав свої дитячі фото
Артем Пивоваров показав свої дитячі фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 липня: ситуація на фронті
135K
Лімузини, водії, помічники та кухарка. Названо експрезидента, який перейшов на довічне утримання держави
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 липня 2025
43K
Іран вручив Україні ноту протесту через підтримку Ізраїлю
37K
Пасажирський азербайджанський літак збито за наказом Міноборони РФ – ЗМІ
36K
Азербайджан б’є по «базових налаштуваннях» Кремля

Новини

2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua