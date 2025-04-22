Кубок України: Усик дав прогноз на гру «Полісся» – «Шахтар»

Усик вірить в перемогу «Полісся»

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик дав прогноз на гру 1/2 фіналу Кубка України «Полісся» – «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Полісся».

«Мені здається, «Шахтарю» «Полісся» вже сниться. Але «Шахтар» це дуже сильна команда, і те, що ми їх перемогли три рази нічого не говорить. Треба перемагати, треба виходити гарно, з гарним настроєм, з переможним, і грати дуже добре. Ще раз повторю: «Шахтар» дуже сильна команда», – сказав Усик.

Усик підписав контракт з «Поліссям» у 2023 році. На даний момент він не грав за клуб в офіційних матчах.

Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/2 фіналу турніру сезону-2024/2025.

Кубок України-2024/2025. 1/2 фіналу

23 квітня

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ). 16:00

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк). Житомир. Центральний стадіон. 18:00

Як повідомлялося, 3 квітня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2024/2025.

У церемонії жеребкування взяли участь головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко та спортивний журналіст Володимир Звєров.

Кубок України. 1/2 фіналу

«Буковина» (Чернівці) – «Динамо» (Київ)

«Полісся» (Житомир) – «Шахтар» (Донецьк)

4 березня Виконком УАФ визначив місце проведення фінального матчу Кубку України сезону-2024/2025.

Вирішальний поєдинок за почесний трофей заплановано на 14 травня на Центральному стадіоні міста Житомир. Про час початку гри буде повідомлено додатково, після відповідних консультацій із командами-учасницями та транслятором.

Нагадаємо, раніше визначилися всі учасники 1/2 фіналу Кубка України з футболу.