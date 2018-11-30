  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чемпіонат світу з шахів знову віддали Росії. Чи бойкотуватимуть його українці?

    • Розсилка
    Чемпіонат світу з шахів знову віддали Росії. Чи бойкотуватимуть його українці?

    На минулий чемпіонат з рапіду та бліцу Анна Музичук не поїхала через свою принципову позицію

    Чемпіонат світу з рапіду та бліцу у 2018 році буде проведено в Росії.

    Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Міжнародної шахової федерації (FIDE).

    Турнір пройде з 25 по 31 грудня.

    Місто, у якому відбудеться чемпіонат, буде назване пізніше.

    Зазначається, що для учасників турніру буде організований спеціальний візовий режим.

    У минулому році чемпіонат світу з рапіду та бліцу пройшов у Саудівській Аравії, через відмову у видачі віз у турнірі не брали участь ізраїльські шахісти.

    Чинним чемпіоном світу з рапіду є індійський гросмейстер Вішванатан Ананд. У жіночому турнірі з рапіду переможницею стала чемпіонка світу з класичних шахів китаянка Цзюй Веньцзюнь.

    Переможцем чемпіонату світу з бліцу став володар шахової корони норвежець Магнус Карлсен. У жіночому турнірі перше місце зайняла грузинка Нана Дзагнідзе.

    Нагадаємо, українка Анна Музичук не поїхала минулого року у Саудівську Аравію, бо не хотіла «ходити з супроводом на вулицю і взагалі не відчувати себе вторинною істотою».

    Чи поїде вона на нинішній чемпіонат, наразі невідомо, але, зауважимо, що Росія є країною-агресором, яка напала на Україну.

    Росія чемпіонат світу шахи українці Інтелектуальні види спорту
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ