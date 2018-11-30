Чемпіонат світу з шахів знову віддали Росії. Чи бойкотуватимуть його українці?



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На минулий чемпіонат з рапіду та бліцу Анна Музичук не поїхала через свою принципову позицію

Чемпіонат світу з рапіду та бліцу у 2018 році буде проведено в Росії.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на прес-службу Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Турнір пройде з 25 по 31 грудня.

Місто, у якому відбудеться чемпіонат, буде назване пізніше.

Зазначається, що для учасників турніру буде організований спеціальний візовий режим.

У минулому році чемпіонат світу з рапіду та бліцу пройшов у Саудівській Аравії, через відмову у видачі віз у турнірі не брали участь ізраїльські шахісти.

Чинним чемпіоном світу з рапіду є індійський гросмейстер Вішванатан Ананд. У жіночому турнірі з рапіду переможницею стала чемпіонка світу з класичних шахів китаянка Цзюй Веньцзюнь.

Переможцем чемпіонату світу з бліцу став володар шахової корони норвежець Магнус Карлсен. У жіночому турнірі перше місце зайняла грузинка Нана Дзагнідзе.

Нагадаємо, українка Анна Музичук не поїхала минулого року у Саудівську Аравію, бо не хотіла «ходити з супроводом на вулицю і взагалі не відчувати себе вторинною істотою».

Чи поїде вона на нинішній чемпіонат, наразі невідомо, але, зауважимо, що Росія є країною-агресором, яка напала на Україну.