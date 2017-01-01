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    Українка Музичук підтвердила відмову від поїздки на чемпіонат світу

    Шахістка готова боротися за свої принципи і пропустити турнір
    Українська шахістка Анна Музичук прокоментувала своє рішення не їхати до Саудівської Аравії на чемпіонат світу, а також підкреслила, що готова до втрати відразу двох титулів світової першості. Про це Музичук-старша написала на своїй сторінці в Facebook. «Через кілька днів я втрачу обидва свої чемпіонські титули - один за іншим. Просто тому,
    • Сьогодні, 10:27
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    Анна Музичук
    Анна Музичук

    Шахістка готова боротися за свої принципи і пропустити турнір

    Українська шахістка Анна Музичук прокоментувала своє рішення не їхати до Саудівської Аравії на чемпіонат світу, а також підкреслила, що готова до втрати відразу двох титулів світової першості.

    Про це Музичук-старша написала на своїй сторінці в Facebook.

    «Через кілька днів я втрачу обидва свої чемпіонські титули - один за іншим. Просто тому, що вирішила не їхати до Саудівської Аравії. Не грати за чиїмись правилами, не носити абаю, не ходити з супроводом на вулицю і взагалі не відчувати себе вторинною істотою», - сказала Анна.

    Вона зазначила, що готова боротися за свої принципи і пропустити турнір, який міг би принести більше грошей, ніж десяток турнірів разом узятих.

    «Це все дратує, але найбільше - що нікому немає до цього діла. Це по-справжньому гірке почуття, але я все одно не буду змінювати свою думку. Те ж саме стосується і моєї сестри Марії - я дуже рада, що вона розділяє мою точку зору. І так, для небагатьох, кого це все ще хвилює - ми повернемося», - підсумувала Анна Музичук.

    Чемпіонат світу з шахів з рапіду і бліцу пройде з 26-го по 30 грудня. Загальний призовий фонд турніру - 2 мільйони доларів.

    чемпіонат світу шахи
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