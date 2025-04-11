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В Італії розкритикували Тотті через поїздку до Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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В Італії розкритикували Тотті через поїздку до Росії
Франческо Тотті – італійський футболіст, колишній капітан італійської «Роми», кольори якої захищав протягом усієї кар'єри

У соціальних мережах після поїздки Тотті до Росії навіть звучали погрози на адресу футболіста

Колишній нападник «Роми» та збірної Італії Франческо Тотті був розкритикований на Батьківщині через поїздку до Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L’AntiDiplomatico.

Тотті прилетів до Москви і став спеціальним гостем заходу, який організовував один з російських букмекерів.

У соціальних мережах після поїздки Тотті до Росії навіть звучали погрози на адресу футболіста.

Нагадаємо, Франческо Тотті у розмові з російськими пропагандистами розповів, що з великим задоволенням приїхав до РФ.

«Я дуже радий, що приїхав до вас. Для мене повернутися сюди – велика честь та задоволення. За останні роки у моєму житті все змінилося. Мій прощальний матч у 2017 році був неймовірним. Я був радий, що цілий день мені присвячений, але водночас переживав через закінчення цілого життєвого циклу. Особливо складно було стримати хвилювання у роздягальні, коли я востаннє одягав ігрову форму», – заявив Тотті.

Він також розповів, чим займався після завершення професійної кар'єри.

«Після закінчення кар'єри я два роки був директором у «Ромі». Потім займався іншими справами, а зараз живу у своє задоволення. Коли я займався футболом, особисте життя для мене практично не існувало. Я завжди думав, що коли закінчу кар'єру, життя одразу стане спокійним. А насправді стало ще гірше в якомусь сенсі. Раніше мене повністю ототожнювали з «Ромою», з усією командою. Тепер цього немає», – розповів футболіст.

Франческо Тотті – італійський футболіст, колишній капітан італійської «Роми», кольори якої захищав протягом усієї кар'єри, з 1992 по 2017 рік. Чемпіон світу 2006 року і віце-чемпіон Європи 2000 року в складі національної збірної Італії, також грав на чемпіонаті світу 2002 і чемпіонаті Європи 2004 року. Входить до тридцятки гравців за кількістю матчів і посів друге місце за кількістю голів у Серії А. Знаходиться на першому місці за загальною та єврокубковою кількістю матчів і голів за «Рому». Найкращий бомбардир римського дербі, а також гравець, який у його рамках провів найбільшу кількість матчів.

Теги: Франческо Тотті росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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