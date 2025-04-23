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Стали відомі нові дати матчів Серії А, які були перенесені через смерть Папи Римського

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стали відомі нові дати матчів Серії А, які були перенесені через смерть Папи Римського
Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня
фото: Reuters

Зустрічі «Комо» – «Дженоа» та «Інтер» – «Рома» відбудуться 27 квітня, а «Лаціо» – «Парма» – 28 квітня

Прес-служба чемпіонату Італії з футболу повідомила нові дати проведення трьох матчів 34-го туру Серії А, які мали відбутися 26 квітня, але були перенесені через смерть Папи Римського. Про це повідомляє «Главком».

Зустрічі «Комо» – «Дженоа» та «Інтер» – «Рома» відбудуться 27 квітня, а «Лаціо» – «Парма» – 28 квітня.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер на 89 році життя вранці 21 квітня. Причиною смерті Франциска став інсульт та серцева недостатність. Глава католицької церкви, який правив 12 років, страждав на різні недуги. Останньою хворів на двобічну пневмонію.

Після смерті Папи Римського кардинали з усього світу збираються у Сикстинській капелі для проведення конклаву – таємного голосування, яке визначить нового понтифіка. У голосуванні беруть участь лише кардинали віком до 80 років. Традиційно, новим Папою стає один із кардиналів, хоча технічно будь-який католик може бути обраний.

Як відомо, похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів.

Головний церемоніймейстер Папських літургійних богослужінь архиєпископ Дієґо Равеллі повідомив про, що у середу, 23 квітня, труна з тілом Папи Франциска буде перенесена з каплиці «Дому святої Марти» до базиліки Святого Петра.

Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить літургію слова, після якої можна буде віддати шану покійному.

Після Євхаристійного богослужіння та звершення обрядів останнього напуття, труна буде перевезена для поховання у Папську базиліку Санта Марія Маджоре.

Раніше повідомлялося, що похорон Папи Римського має відбутись за спрощеною процедурою, випливає з оновленої версії документа «Порядок похорону римського понтифіка» (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Уточнюється, що його затверджено самим Папою у листопаді 2024 року.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що відвідає похорон Папи Римського Франциска в Римі.

Теги: Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ Папа Римський

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