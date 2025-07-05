Чемпіонат України з футболу серед жінок: формат і дата початку турніру у першій лізі

Проєкт нового сезону в першій лізі передбачає участь 16 команд, які зіграють у два етапи

Згідно з планами, чемпіонат України серед жіночих команд першої ліги сезону-2025/2026 має стартувати на початку вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Проєкт нового сезону в першій лізі передбачає участь 16 команд, які зіграють у два етапи.

Груповий етап

Чемпіонат України в першій лізі проводиться за коловою системою у два кола, на своєму полі та на полі суперника, у двох групах – А і Б.

Фінальний етап

По дві найкращі команди з груп А і Б виходять до стадії стикових матчів за визначення чемпіона та призерів першої ліги. Ця стадія складається з двох поєдинків — на своєму полі та на полі суперника (А1—Б1 — за перше місце, А2—Б2 — за третє місце).

Якщо за підсумками стикових матчів у команд буде однакова кількість забитих та пропущених м’ячів, то переможець визначатиметься в серії пенальті.

Загалом згідно з форматом змагань кожна команда зіграє 14 матчів у своїх групах, а також ще два — на стадії фінального етапу для визначення призерів чемпіонату.

За підсумками чемпіонату України в першій лізі сезону-2025/2026 команди, які посядуть місця з першого по шосте, отримають право підвищитися в класі та грати в чемпіонаті України серед жіночих клубів вищої ліги сезону-2026/2027.

Базовий день старту нового чемпіонату – 6 вересня.

Склад учасників. Перша ліга-2025/2026

Група А

ДЮСШ № 1 (Хмельницький). Володимирський спортивний ліцей (Володимир, Волинська обл.). «Минай» (Минай, Закарпатська обл.). «Надбужжя» (Буськ, Львівська обл.). «Прикарпаття-ДЮСШ № 3» (Івано-Франківськ). «Рух» (Львів). «Погорина» (Костопіль, Рівненська обл.). «Янтарочка» (Новояворівськ, Львівська обл.).

Група Б

«Атекс» (Київ). «Жайвір» (Шпола, Черкаська обл.). Житомирський обласний спортивний ліцей (Житомир). «Лідер» (Кобеляки, Полтавська обл.). «Металіст 1925-2» (Харків). «Маріуполь» (Донецька обл.). ДЮСШ «Поділ» (Київ). «Юність» (Чернігів).

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.