Чемпіонат України з футболу серед жінок: формат і дата початку турніру у першій лізі
Проєкт нового сезону в першій лізі передбачає участь 16 команд, які зіграють у два етапи
Згідно з планами, чемпіонат України серед жіночих команд першої ліги сезону-2025/2026 має стартувати на початку вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Проєкт нового сезону в першій лізі передбачає участь 16 команд, які зіграють у два етапи.
Груповий етап
Чемпіонат України в першій лізі проводиться за коловою системою у два кола, на своєму полі та на полі суперника, у двох групах – А і Б.
Фінальний етап
По дві найкращі команди з груп А і Б виходять до стадії стикових матчів за визначення чемпіона та призерів першої ліги. Ця стадія складається з двох поєдинків — на своєму полі та на полі суперника (А1—Б1 — за перше місце, А2—Б2 — за третє місце).
Якщо за підсумками стикових матчів у команд буде однакова кількість забитих та пропущених м’ячів, то переможець визначатиметься в серії пенальті.
Загалом згідно з форматом змагань кожна команда зіграє 14 матчів у своїх групах, а також ще два — на стадії фінального етапу для визначення призерів чемпіонату.
За підсумками чемпіонату України в першій лізі сезону-2025/2026 команди, які посядуть місця з першого по шосте, отримають право підвищитися в класі та грати в чемпіонаті України серед жіночих клубів вищої ліги сезону-2026/2027.
Базовий день старту нового чемпіонату – 6 вересня.
Склад учасників. Перша ліга-2025/2026
Група А
- ДЮСШ № 1 (Хмельницький).
- Володимирський спортивний ліцей (Володимир, Волинська обл.).
- «Минай» (Минай, Закарпатська обл.).
- «Надбужжя» (Буськ, Львівська обл.).
- «Прикарпаття-ДЮСШ № 3» (Івано-Франківськ).
- «Рух» (Львів).
- «Погорина» (Костопіль, Рівненська обл.).
- «Янтарочка» (Новояворівськ, Львівська обл.).
Група Б
- «Атекс» (Київ).
- «Жайвір» (Шпола, Черкаська обл.).
- Житомирський обласний спортивний ліцей (Житомир).
- «Лідер» (Кобеляки, Полтавська обл.).
- «Металіст 1925-2» (Харків).
- «Маріуполь» (Донецька обл.).
- ДЮСШ «Поділ» (Київ).
- «Юність» (Чернігів).
Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.