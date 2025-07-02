Визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу

Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня

На футбольному клубному чемпіонаті світу були зіграні всі поєдинки 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Останній поєдинок 1/8 фіналу провели дортмундська «Боруссія» та мексиканський «Монтеррей».

Німецький клуб продовжив переможну турнірну серію до трьох матчів, здолавши суперника з рахунком 2:1. Обидва голи за «Боруссію» ще в першій половині гри оформив Серу Гірассі – у кожному випадку йому асистував Карім Адеємі.

«Монтеррей» зумів скоротити відставання на початку другого тайму – автором гола став Херман Бертраме. Після цього мексиканці створили кілька нагод, щоб зрівняти рахунок, однак жодна з них не завершилася влучним ударом.

Таким чином, у чвертьфіналі «Боруссія» зіграє проти мадридського «Реала». Це буде друга суто європейська пара на цій стадії, адже раніше ПСЖ і «Баварія» також кваліфікувалися до 1/4 фіналу.

Варто зазначити, що Німеччина разом із Бразилією має найбільше представництво в чвертьфіналі – по дві команди від кожної країни.

1/4 фіналу клубного чемпіонату світу

«Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)

«Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)

«ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)

«Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)

Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».

Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».

Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.