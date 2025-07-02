Визначилися всі чвертьфінальні пари клубного чемпіонату світу
Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня
На футбольному клубному чемпіонаті світу були зіграні всі поєдинки 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».
Останній поєдинок 1/8 фіналу провели дортмундська «Боруссія» та мексиканський «Монтеррей».
Німецький клуб продовжив переможну турнірну серію до трьох матчів, здолавши суперника з рахунком 2:1. Обидва голи за «Боруссію» ще в першій половині гри оформив Серу Гірассі – у кожному випадку йому асистував Карім Адеємі.
«Монтеррей» зумів скоротити відставання на початку другого тайму – автором гола став Херман Бертраме. Після цього мексиканці створили кілька нагод, щоб зрівняти рахунок, однак жодна з них не завершилася влучним ударом.
Таким чином, у чвертьфіналі «Боруссія» зіграє проти мадридського «Реала». Це буде друга суто європейська пара на цій стадії, адже раніше ПСЖ і «Баварія» також кваліфікувалися до 1/4 фіналу.
Варто зазначити, що Німеччина разом із Бразилією має найбільше представництво в чвертьфіналі – по дві команди від кожної країни.
1/4 фіналу клубного чемпіонату світу
- «Флуміненсе» (Бразилія) – «Аль-Хіляль» (Саудівська Аравія)
- «Палмейрас» (Бразилія) – «Челсі» (Англія)
- «ПСЖ» (Франція) – «Баварія» (Німеччина)
- «Реал» Мадрид (Іспанія) – «Боруссія» Дортмунд (Німеччина)
Чвертьфінальна стадія розпочнеться 4 липня о 22:00 за київським часом матчем «Флуміненсе» – «Аль-Хіляль».
Останній учасник півфіналу визначиться 5 липня, після гри між «Реалом» та «Боруссією».
Як повідомлялося, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).
Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні.
Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.