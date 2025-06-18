Україна – Нідерланди: де дивитися вирішальну гру молодіжного Євро з футболу

Поєдинки Євро-2025 (U-21) за участю України транслюватимуть наживо Megogo та Суспільне

У заключному турі групового раунду, 18 червня, Україна зіграє з Нідерландами

Сьогодні, 18 червня, у Словаччині молодіжна збірна України продовжить свій виступ на Євро-2025 (U-21) поєдинком проти Нідерландів. Про це повідомляє «Главком».

Зустріч у місті Прешов, яка визначить долю збірної України на турнірі, розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Поєдинок Україна – Нідерланди транслюватимуть наживо медіасервіс Megogo та Суспільне.

Megogo, що виграв тендер на трансляцію матчів Євро-2025 (U-21) в Україні, покаже всі матчі турніру на власній OTT-платформі. Ігри збірної України, а також окремі поєдинки за участю інших молодіжних команд, транслюватиме безкоштовний телеканал «Megogo Спорт» – у цифровому ефірі (Т2) та кабельних мережах.

Суспільне Мовлення покаже частину поєдинків турніру. Зокрема, на телеканалі «Перший» та на сайті Суспільне Спорт транслюватимуться всі три матчі молодіжної збірної України на груповому етапі, а також два чвертьфінали, півфінали та фінал.

Перед кожним поєдинком збірної України та після нього на Суспільному працюватиме спеціальна студія.

Заявка молодіжної збірної України на Євро-2025 (U-21)

Воротарі: 1. Руслан Нещерет («Динамо» Київ), 12. Георгій Єрмаков («Олександрія»), 23. Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), 3. Ілля Крупський («Ворскла» Полтава), 5. Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), 13. Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), 14. Едуард Козік («Колос» Ковалівка), 15. Віталій Роман («Рух» Львів), 16. Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина).

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – «Динамо» Київ), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – «Карпати» Львів), 17. Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), 18. Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), 19. Антон Царенко («Лехія», Польща), 20. Владислав Велетень («Колос» Ковалівка).

Нападники: 10. Богдан В'юнник («Лехія», Польща), 11. Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Як повідомлялося, Молодіжна збірна України (U-21) з футболу перемогла команду Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025. Поєдинок у словацькому місті Кошице на Кошицькій футбольній арені завершився з рахунком 0:2.

Нагадаємо, 12 червня у словацькому місті Пряшів на «Татран Арена» молодіжна збірна України матчем проти Данії розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2025.