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«Шахтар» дізнався суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Шахтар» дізнався суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи
фото: «Шахтар»

Перший матч відбудеться 10 липня

«Шахтар» дізнався свого суперника в першому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону 2025/26 – ним став фінський клуб «Ільвес». Про це повідомляє «Главком».

Перший матч відбудеться 10 липня, а наступний – 17 липня 2025 року.

Нагадаємо, «Шахтар» завершив сезон УПЛ-2024/25 на третій позиції та став володарем Кубка України. Своєю чергою, «Ільвес» став третім у чемпіонаті Фінляндії-2024. В поточній першості команда йде на другому місці.

Як повідомлялося, наступний сезон єврокубків, 2025/2026, стартує вже сьогодні, 17 червня, із жеребкування перших кваліфікаційних раундів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Загалом Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби.

Переможець УПЛ («Динамо») отримав путівку до другої кваліфікації Ліги чемпіонів. До основного раунду турніру – три етапи, у разі стартової невдачі наш чемпіон перейде до третьої кваліфікації Ліги Європи. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

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