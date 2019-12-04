Чемпіонка України з фігурного катання збирає гроші на своє лікування



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Анастасія переконана, зможе знов вийти на лід і підкорити не одні змагання

15-річна Анастасія Архипова пережила складну операцію на коліні

Діюча Чемпіонка України з фігурного катання, багаторазова медалістка і чемпіонка України серед юніорів, яка представляла Україну на багатьох міжнародних змаганнях, в тому числі Чемпіонатах світу серед юніорів та етапах серії Гран-Прі Анастасія Архипова, звертається до користувачів інтернету по допомогу. 15-річна спортсменка пережила складну операцію на коліні, і зараз потребує реабілітацію, вартістю в 10 тисяч доларів. Адже більш за все Анастасія, яка займаються фігурним катанням з трьох років, мріє повернутися на лід.





В найближчі місяці дівчині доведеться ходити на милицях

- Два місяці тому я вперше відчула, що з коліном щось не так, але не звернула на це уваги. За два тижні я впала на тренуванні, і відчула дуже сильний біль в коліні. Я навіть не могла стати на ногу. Ми поїхали до лікаря, і мені сказали, що у мене сталося невелике розтягнення. Я продовжила тренуватися, і одночасно лікувала коліно. Через місяць на турнірі в Будапешті, під час виконання короткої програми, я впала на першому елементі і відчула сильний біль в коліні. Я не змогла продовжити виступ, мій тренер зняла мене зі змагань. По приїзду до Києва, мені зробили операцію, артроскопію коліна, - розповідає свою сумну історію Анастасія, - Ця операція завершує мій сезон, але не мою кар'єру. Прогнози хороші, і якщо ви мені допоможете, шанси на успішне відновлення високі. Зараз все буде залежати від процесу реабілітації. Цілий місяць мені не можна наступати повністю на ногу, тому я ходжу на милицях, і вже почала процес реабілітації. Мій лікар-реабілітолог сказав, що для повернення у великий спорт мені потрібна якісна і інтенсивна реабілітація для спортсменів, куди входять щоденні тренування по 4-6 годин, протягом 3-5 місяців. В цілому реабілітація коштуватиме близько 10000 $.

Юна фігуристка зазначає, що для її родини така сума непідйомна, тому звертається до всіх небайдужих, допомогти їй повернутися на лід. Знайти реквізити для допомоги можна за посиланням.