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    Російський фігурист намагався виграти конкурс костюмів у формі жертв концтаборів, і втрапив у скандал

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    23-річний спортсмен прославився зовсім не так, як планував - Російський фігурист намагався виграти конкурс костюмів у формі жертв концтаборів, і втрапив у скандал
    23-річний спортсмен прославився зовсім не так, як планував

    Міжнародний союз ковзанярів назвав творче рішення команди спортсмена «безвідповідальним і образливим»

    Російський фігурист Антон Шулепов дещо перестарався, коли готувався до міжнародного конкурсу кращий костюм року. Свою довільну програму 23-річний спортсмен виконав під музику  з фільму «Список Шиндлера», що розповідає історію голокосту, а сам був вбраний у костюм з використанням елементів форми ув'язнених і охоронців концтаборів.

    Таке загравання з болючою історичною темою в популістських цілях, викликало широкий резонанс у суспільстві.  

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    Російський фігурист намагався виграти конкурс костюмів у формі жертв концтаборів, і втрапив у скандал
    Російський фігурист намагався виграти конкурс костюмів у формі жертв концтаборів, і втрапив у скандал
    Російський фігурист намагався виграти конкурс костюмів у формі жертв концтаборів, і втрапив у скандал
    Російський фігурист намагався виграти конкурс костюмів у формі жертв концтаборів, і втрапив у скандал

    «Жахи геноциду не можуть бути частиною розваги. Негайно приберіть це! »- звернувся до ISU один з користувачів Twitter.

    Підтримала громадськість і Антидефамаційна ліга (неурядова організація в США, яка бореться з антисемітизмом), яка теж зазначила, що творче рішення команди російського фігуриста було «нечутливим». В підсумку Міжнародний союз ковзанярів ISU прибрав кандидатуру росіянина з числа претендентів на приз за кращий костюм року, і вибачився за свої дії, назвавши їх помилковими, а костюм Шулепова назвала «безвідповідальним і образливим».

    У листопаді на шостому етапі світового Гран-прі Шулепов посів восьме місце. Етап у Франції росіянин завершив на 11-му рядку.

    Гран-прі скандал Twitter
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