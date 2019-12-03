Російський фігурист намагався виграти конкурс костюмів у формі жертв концтаборів, і втрапив у скандал



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23-річний спортсмен прославився зовсім не так, як планував

Міжнародний союз ковзанярів назвав творче рішення команди спортсмена «безвідповідальним і образливим»

Російський фігурист Антон Шулепов дещо перестарався, коли готувався до міжнародного конкурсу кращий костюм року. Свою довільну програму 23-річний спортсмен виконав під музику з фільму «Список Шиндлера», що розповідає історію голокосту, а сам був вбраний у костюм з використанням елементів форми ув'язнених і охоронців концтаборів.

Таке загравання з болючою історичною темою в популістських цілях, викликало широкий резонанс у суспільстві.

«Жахи геноциду не можуть бути частиною розваги. Негайно приберіть це! »- звернувся до ISU один з користувачів Twitter.

Підтримала громадськість і Антидефамаційна ліга (неурядова організація в США, яка бореться з антисемітизмом), яка теж зазначила, що творче рішення команди російського фігуриста було «нечутливим». В підсумку Міжнародний союз ковзанярів ISU прибрав кандидатуру росіянина з числа претендентів на приз за кращий костюм року, і вибачився за свої дії, назвавши їх помилковими, а костюм Шулепова назвала «безвідповідальним і образливим».

У листопаді на шостому етапі світового Гран-прі Шулепов посів восьме місце. Етап у Франції росіянин завершив на 11-му рядку.