Помер відомий футбольний тренер, вихованець київського «Динамо»



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Кар'єра Остроушка в "Динамо" не задалася, натомість в Казахстані пішла в гору

На 84-му році життя не стало Леоніда Остроушка, який починав кар’єру поруч з Лобановським і Базилевичем

Українській футболіст у тренер Леонід Остроушко, який більшу частину свого життя присвятив казахському футболу, помер сьогодні на 84-му році життя.

Футбольний фахівець народився 1936 року в Токмаку Запорізькій області, під час Другої світової війни Остроушко потрапив в евакуацію до Казахстану, де і почав займатися футболом. Згодом повернувся Україну, і став гравцем дублюючого складу столичного «Динамо».

- Мені тоді тільки 19 виповнилося. Тренувався в дублі поруч з юними Лобановським і Базилевичем. Але на відміну від них - не був місцевим, адже в евакуацію ми з сім'єю із Запорізької області в Казахстан вирушили, і я вже казахським «аборигеном» вважався. Частково і цей нюанс визначив моє майбутнє в Києві. А коли в 1959 році в «Динамо» прийшов москвич В'ячеслав Соловйов, він в першу чергу став ставити в склад Лобановського і Базилевича. А на моєму місці грали зрілі футболісти, залишалося терпеливо чекати свого часу. Соловйов в перший же рік роботи виграв срібло, а на наступний вдалої гри в «Кайраті» проти киян. Забив гол, надійно виглядав в обороні, та ще українське коріння зіграли роль, - розповідав в одному з інтерв’ю Леонід Отсроушко.

Згодом ігрова, а потім і тренерська кар’єра Остроушка були пов’язані саме з Казахстаном. Як футболіст він майже всю кар'єру провів в «Кайраті», за який зіграв понад 200 матчів і забив 14 голів. У 1968 році Остроушко став тренером. У радянські роки він попрацював з «Кайратом», «Шахтарем» і «Цілинником» з Караганди. Після розвалу СРСР Остроушко очолював олімпійську збірну Казахстану, «Есиль-Богатир», і знову ж таки «Кайрат», російські «Зміна-Сатурн» і «Спартак-Орєхово», узбекистанські «Навбахор» і «Дустлик», збірну Узбекистану і білоруський «Динамо» (Мінськ).

З «Кайратом» Остроушко вигравав першу лігу чемпіонату СРСР і Кубок Казахстану - 2003. У 1983 році його по ходу сезону змінив Тимур Сегізбаєв, тоді алматинский клуб посів сьоме місце, що стало його кращим результатом за весь час участі у вищій лізі СРСР. З «Дустліком» Остроушко робив «золотий дубль», а з «Динамо» вигравав чемпіонат Білорусі.