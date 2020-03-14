Через коронавірус українських футболістів благають відмовитись від базової навички



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Футбольні скрєпи руйнуються СК «Дніпро-1»

Пандемія коронавірусу поки не зупинила українську футбольну першість, але незабаром вона може зупунитись сама по собі, адже гравці та тренери не зможуть між собою спілкуватись, як то передбачають неписані правила футболу

Справа в тому, що відоповідно до разпоряджень Кабміну та РНБО матчі УПЛ проходять без глядачів - футболісти грають за пустих трибун, а це створює ефект нечуваної слишимості - оскільки нема гулу трибун, то телеглядачі чують все, що відбувається на футбольному полі. А там, традиційно для футболу, ніхто не цитує Гомера чи Шекспіра, а говорять виключно матюками.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лідери баскетбольної вищої ліги України вимушено попрощалися

Звичайно, визнаних майстрів жанру вже в УПЛ нема, проте святе місце точно не пустує й на місце умовних Бессонова та Селезньова приходять нові майстри слова.

Цей момент врахувала футбольна влада, а тому на передматчевій нараді представників команд СК «Дніпро-1» та «Маріуполя» попросили утриматись від нецензурної лексики, тобто матюків.

Шоу-контент на сайті СК «Дніпро-1»

Також, щоб уберегтися від коронавірусу, було змінено процедуру привітання команд. Вирішили, що гравці уникнуть рукостискання, а торкнуться один одного ліктями – так, як це було у міжнародних матчах.

Проте, привітання - то таке, а як грати у футбол та координувати гру тренерам?

Враховуючи масштаб проблеми, чемпіонат України з футболу може бути зупинено 17 березня 2020.