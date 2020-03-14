Юний фанат взяв автограф у гравця НБА і захворів на коронавірус



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Баскетболіст з команди «Юти Джаз» Руді Робер став першим хворим спортсменом НБА

Зустріч спортсмена з другокласником сталася перед матчем Національної баскетбольної асоціації (НБА) між «Ютою» і «Бостон Селтікс» 7 березня

Юний фанат, який взяв автограф у баскетболіста з команди «Юти Джаз» Руді Робера, здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє NBC Sports.

Відзначається, що зустріч спортсмена з другокласником сталася перед матчем Національної баскетбольної асоціації (НБА) між «Ютою» і «Бостон Селтікс» 7 березня.

При цьому не виключено, що дитина заразилася ще до контакту з Робером.

ЗМІ інформує, що Робер став першим спортсменом ліги, який захворів на коронавірус. Це стало причиною для того, щоб 12 березня керівництво НБА прийняло рішення призупинити сезон.

Пандемія коронавируса вплинула на спортивний календар найбільших ліг. Зокрема, сезон припинений в Англійській прем'єр-лізі, чемпіонатах Франції та Німеччини.

До відома, на сьогодні, 14 березня, кількість інфікованих у світі перевищила 145 тис. осіб.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління. «Терміни карантину можуть змінитись залежно від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти», – йдеться у листі Міністерства освіти і науки №1/9-154 від 11 березня, оприлюдненому на сайті МОН.