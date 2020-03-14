Сміх - кращі ліки: у мережі публікують анекдоти та карикатури про коронавірус
Світом шириться китайський коронавірус, що природно викликає занепокоєння у людей
Особливого розмаху панічні настрої набувають у соціальних мережах. Деякі спеціалісти навіть назвали такий феномен інфодемія (від поєднання слів «інформація» та «пандемія»). Однак на противагу цьому явищу, у всесвітній мережі можна знайти багато гумористичних матеріалів про хворобу.
Адже сміх та раціональне сприйняття ситуації - є найкращими способами вберегтись від панічних настроїв та зберегти здоров'я.
Підбірка найкумедніших анекдотів та карикатур про коронавірус:
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- А в тебе коронавірус?
- Так.
- А він в тебе з Китаю чи Ірану?
- Ображаєш, чисто італійський!
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Друг з Китаю сказав, що краще не брати коронавірус Covid-19, так як у вересні вийде нова версія Covid-20.
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У Радянському Союзі ніяких коронавірусів не було...
Люди жили, поки їх не розстріляють.
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Один з моїх улюблених ресторанів. У пари за сусіднім столом схоже перше побачення. На жаль, розмова у них не клеїться. Хлопець відчуває, що пауза затягується, гарненько відкашлюється і: «Що думаєш про коронавіруси?».
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У зв'язку з епідемією коронавірусу на будівництвах з'явилася нова професія - заразнорабочий.
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В метро.
- Кхе -кхе-кахи.
- Чоловік, ви кашляєте, у вас короновірус!
- Спокійно! У мене відкрита форма туберкульозу!
- Хух. Слава Богу.
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Основний шлях поширення коронавірусу - Facebook.
Кажуть, авторитетні люди зібралися на зоні і розкоронували вірус.
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- Та не переживай, посуд б'ється на щастя.
- Це була колба з коронавірусів.
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Хто в дитинстві мочив манту, тому коронавірус не страшний.
Джерело: Vinbazar