Сміх - кращі ліки: у мережі публікують анекдоти та карикатури про коронавірус



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Гумор в нашому житті - смійтеся на здоров'я!

Світом шириться китайський коронавірус, що природно викликає занепокоєння у людей

Особливого розмаху панічні настрої набувають у соціальних мережах. Деякі спеціалісти навіть назвали такий феномен інфодемія (від поєднання слів «інформація» та «пандемія»). Однак на противагу цьому явищу, у всесвітній мережі можна знайти багато гумористичних матеріалів про хворобу.

Адже сміх та раціональне сприйняття ситуації - є найкращими способами вберегтись від панічних настроїв та зберегти здоров'я.



Підбірка найкумедніших анекдотів та карикатур про коронавірус:

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- А в тебе коронавірус?

- Так.

- А він в тебе з Китаю чи Ірану?

- Ображаєш, чисто італійський!

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Друг з Китаю сказав, що краще не брати коронавірус Covid-19, так як у вересні вийде нова версія Covid-20.

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У Радянському Союзі ніяких коронавірусів не було...

Люди жили, поки їх не розстріляють.

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Один з моїх улюблених ресторанів. У пари за сусіднім столом схоже перше побачення. На жаль, розмова у них не клеїться. Хлопець відчуває, що пауза затягується, гарненько відкашлюється і: «Що думаєш про коронавіруси?».

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У зв'язку з епідемією коронавірусу на будівництвах з'явилася нова професія - заразнорабочий.

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В метро.

- Кхе -кхе-кахи.

- Чоловік, ви кашляєте, у вас короновірус!

- Спокійно! У мене відкрита форма туберкульозу!

- Хух. Слава Богу.

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Основний шлях поширення коронавірусу - Facebook.

Кажуть, авторитетні люди зібралися на зоні і розкоронували вірус.

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- Та не переживай, посуд б'ється на щастя.

- Це була колба з коронавірусів.

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Хто в дитинстві мочив манту, тому коронавірус не страшний.

Джерело: Vinbazar