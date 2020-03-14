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    Суспільство

    Сміх - кращі ліки: у мережі публікують анекдоти та карикатури про коронавірус

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    Гумор в нашому житті - смійтеся на здоров'я! - Сміх - кращі ліки: у мережі публікують анекдоти та карикатури про коронавірус
    Гумор в нашому житті - смійтеся на здоров'я!

    Світом шириться китайський коронавірус, що природно викликає занепокоєння у людей

    Особливого розмаху панічні настрої набувають у соціальних мережах. Деякі спеціалісти навіть назвали такий феномен інфодемія (від поєднання слів «інформація» та «пандемія»). Однак на противагу цьому явищу, у всесвітній мережі можна знайти багато гумористичних матеріалів про хворобу.

    Адже сміх та раціональне сприйняття ситуації - є найкращими способами вберегтись від панічних настроїв та зберегти здоров'я.

    Підбірка найкумедніших анекдотів та карикатур про коронавірус:

    ***

    - А в тебе коронавірус?
    - Так.
    - А він в тебе з Китаю чи Ірану?
    - Ображаєш, чисто італійський!

    ***

    Друг з Китаю сказав, що краще не брати коронавірус Covid-19, так як у вересні вийде нова версія Covid-20.

    ***

    У Радянському Союзі ніяких коронавірусів не було...
    Люди жили, поки їх не розстріляють.

    ***

    Один з моїх улюблених ресторанів. У пари за сусіднім столом схоже перше побачення. На жаль, розмова у них не клеїться. Хлопець відчуває, що пауза затягується, гарненько відкашлюється і: «Що думаєш про коронавіруси?».

    ***

    У зв'язку з епідемією коронавірусу на будівництвах з'явилася нова професія - заразнорабочий.

    ***

    В метро.
    - Кхе -кхе-кахи.
    - Чоловік, ви кашляєте, у вас короновірус!
    - Спокійно! У мене відкрита форма туберкульозу!
    - Хух. Слава Богу.

    ***

    Основний шлях поширення коронавірусу - Facebook.

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    Сміх - кращі ліки: у мережі публікують анекдоти та карикатури про коронавірус
    Сміх - кращі ліки: у мережі публікують анекдоти та карикатури про коронавірус
    Сміх - кращі ліки: у мережі публікують анекдоти та карикатури про коронавірус
    Сміх - кращі ліки: у мережі публікують анекдоти та карикатури про коронавірус

    Кажуть, авторитетні люди зібралися на зоні і розкоронували вірус.

    ***

    - Та не переживай, посуд б'ється на щастя.
    - Це була колба з коронавірусів.

    ***

    Хто в дитинстві мочив манту, тому коронавірус не страшний.

    Джерело: Vinbazar

    гумор вірус коронавірус
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