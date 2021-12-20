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    Гравці НХЛ не поїдуть на зимову Олімпіаду

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    Найсильніші хокеїсти світу пропустять Ігри в Пекіні - Гравці НХЛ не поїдуть на зимову Олімпіаду
    Найсильніші хокеїсти світу пропустять Ігри в Пекіні
    фото з відкритих джерел

    В Національній хокейній лізі через коронавірус зробили перерву до 23 грудня

    Гравці, які виступають у Національній хокейній лізі, не поїдуть на Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні. Про це повідомляє Spittin' Chiclets. Остаточне рішення щодо цього питання має бути озвучене найближчими днями.

    Раніше усі ігри за участю команд з Канади та США з понеділка, 20 грудня, до початку свят – 23 грудня були перенесені. Це рішення пов'язане з побоюваннями щодо транскордонних поїздок та змін характеру федеральних обмежень на перетин кордону. Останніми днями почастішали випадки захворювання на коронавірус у хокейних клубах США та Канади.

    Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.

    Нагадаємо, у разі будь-якого підтвердженого позитивного результату на Олімпіаді учасник має скласти два негативні тести з інтервалом у 24 годині. Інакше період карантину може тривати від 21 до 5 тижнів відповідно до законодавства Китаю.

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    Теги: Олімпіада хокей НХЛ
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    Гравці НХЛ не поїдуть на зимову Олімпіаду