Три українські біатлоністки забронювали собі місця на Олімпіаді в Пекіні

Ще двох спортсменок тренери назвуть після етапів Кубку світу в січні

Стали відомі прізвища трьох біатлоністок, які увійдуть до складу збірної на Олімпіаді в Пекіні. Всі вони бігли гонку з масовим стартом на етапі Кубку світу в Ансі. Там Дар’я Блашко була на фініші 26-ю, Юлія Джима – 28-ю, Олена Білосюк – 30-ю.

В січні заплановані етапи Кубку світу в Обергофі та Рупольдинку, а також тренувальний збір у Поклюці.

«До Поклюки приїдуть Валентина Семеренко та Катерина Бех, які непогано виступили на Кубку IBU, – розповів «Суспільному» тренер жіночої команди Урош Велепець. – Будемо збиратись, думати щодо Обергофу, хто буде стартувати. Скоріше за все, Іра Петренко та Настя Меркушина будуть пропускати Обергоф. Потім – Рупольдінг, там уже трохи легша траса, можна буде туди їх поставити.

Наразі більш-менш зрозуміло щодо трьох дівчат, які були в масстарті. Вони вже показують нормальний рівень. Щодо інших двох місць у команді, будемо розглядати ще трьох спортсменок».

Ймовірно, Олімпіаду пропустить олімпійська чемпіонка Віта Семернко. Цього сезону вона не демонструє високих результатів.