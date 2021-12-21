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    Українець Романчук здобув «бронзу» чемпіонату світу з плавання

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    Михайло Романчук здобув другу медаль чемпіонату світу на короткій воді - Українець Романчук здобув «бронзу» чемпіонату світу з плавання
    Михайло Романчук здобув другу медаль чемпіонату світу на короткій воді
    фото з відкритих джерел

    Михайло поступився німцю, який фінішував з новим рекордом світу

    Український плавець Михайло Романчук, якого журналісти назвали другим після Жана Беленюка спортсменом 2021 року, здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді. До фіналу на дистанції 1500 метрів він потрапив з найкращим часом, проте у вирішальному запливі його випередили двоє конкурентів.

    Минулого разу Романчук став чемпіоном на цій дистанції з рекордом світу. В Абу-Дабі, де проходить нинішній чемпіонат, першу половину дистанції він тримався поруч з лідером, німцем Флоріаном Веллброком, проте потім став відставати. А суперник, навпаки, додав і фінішував з новим рекордом світу – 14:06.88 хвилини.

    Михайло ж поступився також Ахмеду Хафнауї з Тунісу.

    Нагадаємо, після Олімпіади в Токіо, де Романчук здобув дві нагороди, український плавець певний час лікувався і взагалі міг не взяти участь у цих змаганнях.

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    Теги: Олімпіада Михайло Романчук плавання
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    Українець Романчук здобув «бронзу» чемпіонату світу з плавання