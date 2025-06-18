Чи потрапить молодіжна збірна України у плей-оф Євро-2025 (U-21): всі варіанти

У заключному турі групового раунду, 18 червня, Україна зіграє з Нідерландами

Поєдинок Україна – Нідерланди визначить другого учасника плей-оф від групи D

Сьогодні, 18 червня, молодіжна збірна України проведе вирішальний матч групового раунду Євро-2025 (U-21) – проти команди Нідерландів. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок Україна – Нідерланди визначить другого учасника плей-оф від групи D, з якої вже до 1/4 фіналу змагань вийшла Данія.

Україна на два очки випереджає суперника у турнірній таблиці. Наша збірна гарантує собі місце у чвертьфіналі, якщо не програє Нідерландам. У разі поразки – Україна завершить боротьбу на турнірі.

Варто зазначити, що Україна у будь-якому разі не підніметься вище другого місця у турнірній таблиці.

Зустріч у місті Прешов, яка визначить долю збірної України на турнірі, розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Поєдинок Україна – Нідерланди транслюватимуть наживо медіасервіс Megogo та Суспільне.

Заявка молодіжної збірної України на Євро-2025 (U-21)

Воротарі: 1. Руслан Нещерет («Динамо» Київ), 12. Георгій Єрмаков («Олександрія»), 23. Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія).

Захисники: 2. Костянтин Вівчаренко, 4. Тарас Михавко (обидва – «Динамо» Київ), 3. Ілля Крупський («Ворскла» Полтава), 5. Артем Смоляков («Лос-Анджелес», США), 13. Володимир Салюк («Металіст 1925» Харків), 14. Едуард Козік («Колос» Ковалівка), 15. Віталій Роман («Рух» Львів), 16. Арсеній Батагов («Трабзонспор», Туреччина).

Півзахисники: 6. Володимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинський (усі – «Динамо» Київ), 7. Ілля Квасниця, 8. Олег Очеретько (обидва – «Карпати» Львів), 17. Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), 18. Олександр Яцик («Зоря» Луганськ), 19. Антон Царенко («Лехія», Польща), 20. Владислав Велетень («Колос» Ковалівка).

Нападники: 10. Богдан В'юнник («Лехія», Польща), 11. Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Як повідомлялося, Молодіжна збірна України (U-21) з футболу перемогла команду Фінляндії в матчі другого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025. Поєдинок у словацькому місті Кошице на Кошицькій футбольній арені завершився з рахунком 0:2.

Нагадаємо, 12 червня у словацькому місті Пряшів на «Татран Арена» молодіжна збірна України матчем проти Данії розпочала виступи на чемпіонаті Європи-2025.