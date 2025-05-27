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Чи вболіває Папа Римський за «Рому»? Відповідь понтифіка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чи вболіває Папа Римський за «Рому»? Відповідь понтифіка
Раніше набуло популярності відео, на якому понтифік сказав «Вперед, «Рома»!»
фото: Vatican News

Папа Римський: Не все, що ви читаєте, є правдою

Футболісти, тренери та інші функціонери «Наполі» в рамках святкування перемоги у чемпіонаті Італії мали зустріч з Папою Римським Левом XIV. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Corriere dello Sport.

Президент «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс вручив Папі Римському пам'ятну іменну футболку команди.

Раніше набуло популярності відео, на якому понтифік сказав «Вперед, «Рома»!» прихильникам римського клубу. Вболівальники вирішила, що у такий спосіб Лев XIV висловив свою симпатію до команди зі столиці Італії

Під час зустрічі з неаполітанцями Лев XIV жартом прокоментував ці чутки.

«Преса стверджує, що я фанат «Роми». Що вдієш: так каже преса, не все, що ви там читаєте, є правдою. Ласкаво просимо! І вітаю з перемогою у чемпіонаті! Це чудове свято для Неаполя!», – заявив понтифік.

У своїй промові Лев XIV також наголосив на значущості командної роботи на шляху до успіху та наголосив на соціальній ролі футболу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV під час зустрічі у Ватикані обмінялися подарунками. Глава української держави передав понтифіку ікону Діви Марії з Немовлям Ісусом Христом на руках, написану на дереві.

У Ватикані зазначили, що аудієнція зі Святійшим Отцем є продовженням контактів між Святішим Престолом і Києвом.

Лев XIV зі свого боку також вручив подарунки президенту України та першій леді. На відео видно, що понтифік презентував Зеленському книгу.

Зазначимо, що у своїй промові Папа згадав про Україну і справедливий мир. Понтифік зазначив, що очікуються перемовими для миру, довготривалого миру і справедливого миру.

Раніше понтифік Лев XIV запропонував провести мирні переговори між Україною і Росією у Ватикані після того, як на зустріч у Стамбулі відмовився приїжджати глава Кремля Володимир Путін.

Зеленський після розмови з президентом США повідомив, що Трампу важливо, щоб Україна та Росія вели прямі перемовини. Президент заявив, що Україна готовиться до нової зустрічі з російською стороною.

За словами президента, така зустріч може відбутись в Туреччині, Ватикані або Швейцарії. Зустріч розглядається за присутності усіх команд: України, Росії, Америки та представників деяких європейських країн.

До слова, Святий Престол використовуватиме свої дипломатичні канали для звільнення українських медійників з російського полону.

Теги: Папа Римский ФК Наполі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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