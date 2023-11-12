Чи скасують Олімпіаду у Парижі через війни у світі? Відповідь президента МОК

Наступна Олімпіада відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року у Парижі

Томас Бах: Жертвувати Олімпійськими іграми було б зовсім неправильним підходом

МОК не скасовуватиме Олімпіаду-2024 у Парижі через геополітичні конфлікти у світі. Про це заявив президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«У нас дуже напружена геополітична ситуація. Жертвувати Олімпійськими іграми було б зовсім неправильним підходом. У нашій історії було багато воєн між урядами та країнами, але спортсмени завжди брали участь у Іграх. Це відповідає олімпійській місії. Не знаю, чи маємо ми справу зі світовою війною. Але МОК не може зрадити основні принципи спорту», – цитує Томаса Баха Inside the Games.

Він також зазначив, що згідно з визначенням ООН, у світі зараз триває 28 воєн.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наша місія є гуманітарною для спортсменів та спорту. Ми намагаємося брати це до уваги. Людям необхідно щось, що їх поєднає», – наголосив Томас Бах.

Нагадаємо, що літня Олімпіада відбудеться з 26 липня до 11 серпня 2024 року у Парижі.