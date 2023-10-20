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Німеччина передала Україні новий пакет озброєння

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Німеччина передала Україні новий пакет озброєння
ЗСУ отримають мостоукладальний танк Beaver
фото ілюстративне

Україна отримає додаткові установки Gepard

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. Про це повідомляється на сайті уряду країни.

Пакет включає як поставки із запасів Збройних сил Німеччини та промисловості, так і спільні з партнерами, які фінансувалися з фондів Федерального уряду для розбудови безпекового потенціалу.

Таким чином, Україна отримає:

  • три самохідних зенітних установки Gepard;
  • 3,872 постріли 155-мм димових/освітлювальних боєприпасів;
  • мостоукладальний танк Beaver;
  • 20 розвідувальних безпілотників RQ-35 Heidrun;
  • 20 розвідувальних дронів Vector;
  • 13 прикордонних автівок;
  • три сідельних тягачі 8x8 HX81 та три напівпричепи.

Нагадаємо, триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Теги: Німеччина війна Україна ЗСУ

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