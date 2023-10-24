Рада повідомила, коли стартує програма компенсацій за знищене житло

Українців, які претендують на отримання коштів, попередили про наявність умови

Українці, які внаслідок війни втратили своє житло, почнуть отримувати житлові сертифікати у рамках програми «єВідновлення» з 1 листопада. Про це заявила голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

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«З 1 листопада починає повноцінно працювати програма компенсацій за повністю знищене майно. Наразі надійшло понад 4300 заявок, з них половина припадає на Харківську область і значна частина на Київську», – розповіла нардепка.

За її словами, комісії вже проводили обстеження, за результатами яких сформовано майже 200 житлових сертифікатів. Обміняти їх на житло можна з 1 листопада.

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«Можна обрати будь-який тип нерухомості у будь-якому місті України. Якщо людина втратила приватний будинок, вона може обрати або сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати гроші та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці», – пояснила Шуляк.

Нардепка додала, що уряд встановив середню вартість квадратного метра 36 422 грн, але вона коригується трьома коефіцієнтами:

регіональний — знищене житло у різних містах має різницю у вартості;

кількість кімнат — квадратний метр в однокімнатних квартирах дорожче, ніж у чотирикімнатних;

вік зруйнованого будинку — старий або новобудова.

Також Олена Шуляк повідомила про наявність умови – отримане житло не можна продавати 5 років. Її запровадили для того, щоб житло будували в нашій країні, люди тут залишалися і поверталися.

Нагадаємо, за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в багатьох випадках грошова допомога не розв’язує проблему внутрішніх переселенців – зазвичай людям потрібні якісь послуги, які допоможуть вийти зі складних життєвих обставин. Такими послугами вона назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО.