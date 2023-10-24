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Рада повідомила, коли стартує програма компенсацій за знищене житло

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада повідомила, коли стартує програма компенсацій за знищене житло
Уряд встановив середню вартість квадратного метра 36 422 грн
фото з відкритих джерел

Українців, які претендують на отримання коштів, попередили про наявність умови

Українці, які внаслідок війни втратили своє житло, почнуть отримувати житлові сертифікати у рамках програми «єВідновлення» з 1 листопада. Про це заявила голова Комітету Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

«З 1 листопада починає повноцінно працювати програма компенсацій за повністю знищене майно. Наразі надійшло понад 4300 заявок, з них половина припадає на Харківську область і значна частина на Київську», – розповіла нардепка.

За її словами, комісії вже проводили обстеження, за результатами яких сформовано майже 200 житлових сертифікатів. Обміняти їх на житло можна з 1 листопада.

«Можна обрати будь-який тип нерухомості у будь-якому місті України. Якщо людина втратила приватний будинок, вона може обрати або сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати гроші та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці», – пояснила Шуляк.

Нардепка додала, що уряд встановив середню вартість квадратного метра 36 422 грн, але вона коригується трьома коефіцієнтами:

  • регіональний — знищене житло у різних містах має різницю у вартості;
  • кількість кімнат — квадратний метр в однокімнатних квартирах дорожче, ніж у чотирикімнатних;
  • вік зруйнованого будинку — старий або новобудова.

Також Олена Шуляк повідомила про наявність умови – отримане житло не можна продавати 5 років. Її запровадили для того, щоб житло будували в нашій країні, люди тут залишалися і поверталися.

Нагадаємо, за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в багатьох випадках грошова допомога не розв’язує проблему внутрішніх переселенців – зазвичай людям потрібні якісь послуги, які допоможуть вийти зі складних життєвих обставин. Такими послугами вона назвала доступність житла чи сприяння в пошуку роботи для ВПО.

Теги: українці війна Олена Шуляк житло гроші

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