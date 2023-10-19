Нічна атака на Миколаїв: влада повідомила про наслідки

У ніч на 19 жовтня окупанти атакували Миколаєв

Унаслідок атаки виникла пожежа у складській будівлі

В ніч на четверг, 19 жовтня, російські війська вдарили ракетою по Миколаєву. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вночі, 19 жовтня, о 00:55 місто Миколаїв зазнало ракетного удару», – зазначив він.

За словами Кіма, внаслідок чого виникла пожежа складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Без постраждалих», – констатував голова ОВА.

Також Кім уточнив, що ввечері, 18 жовтня, о 20:30 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Влучання зафіксовано по закладу харчування. «Під завалами загинуло дві людини, поранення отримала одна людина. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру.

19 жовтня, близько 02:40 в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БпЛА типу Shahed-136/131 виникла пожежа покрівлі неексплуатуємої одноповерхової складської будівлі», – написав голова ОВА.

Як повідомлялося, у ніч на 19 жовтня у Миколаєві було чутно звуки вибухів. У місті о 00:55 було оголошено повітряну тривогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 603-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 80 бойових зіткнень.