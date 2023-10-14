Зеленський відзначив успіхи українських десантників

Президент подякував бійцям за відданість та сміливість

Володимир Зеленський відзначив успіхи бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади

Президент України Володимир Зеленський відзначив успіхи бійців 79-ї окремої десантно–штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Про це голова держави повідомив у соцмережі Х.

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«Наші воїни потужно боронять українську землю від російського зла. І для мене завжди честь відзначати успіхи, зокрема, нашої славетної «Сімдесятдевʼятки» ДШВ – 79-ї окремої десантно-штурмової бригади», – заявив Зеленський.

Він зауважив, що цей підрозділ із початку повномасштабного вторгнення захищав Сєвєродонецьк, Ямпіль, Лиман, Слов'янськ, і продовжує давати необхідні державі результати на Донеччині.

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«Дякую, воїни, за вашу сміливість і самовідданість! Слава всім, хто міцно тримає українські позиції та знищує окупанта», – заявив глава держави.

Триває 598-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.