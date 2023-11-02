Пакет включає в себе радари для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T

Також ФРН готує до передачі 25 танків Leopard 1A5

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає в себе радари для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Про це йдеться на сайті уряду країни.

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Новий пакет допомоги включає:

2 радари TRML-4D для ЗРК IRIS-T;

12 бронетранспортерів;

7 розвіддронів Primoco ONE;

2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;

5 надводних дронів;

10 тис. безпекових окулярів;

32 термінали для супутникового зв’язку;

1 PCB-принтер (3D);

5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;

12 вантажівок типу MAN TGS;

30 тис. комплектів зимового одягу.

Крім того, Німеччина готує до передачі 25 танків Leopard 1A5, які профінансовані у рамках спільного проєкту з Данією.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн. До нього увійшли боєприпаси для Nasams, системи Javelin, артилерійські снаряди та багато іншого.

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До слова, Сполучені Штати Америки мають трохи більш як $5,4 млрд для надання військової допомоги Україні.

Триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.