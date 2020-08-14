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    Андреєску відмовилась від захисту титулу на US Open

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    Андреєску з трофеєм переможниці Відкритого чемпіонату США-2019 - Андреєску відмовилась від захисту титулу на US Open
    Андреєску з трофеєм переможниці Відкритого чемпіонату США-2019
    Світлина - tennisua.org

    Андреєску продовжить процес відновлення від травми

    Торішня переможниця Відкритого чемпіонату США (US Open) і шоста ракетка світу канадка Б’янка Андреєску пропустить нинішні змагання категорії «Великого шолому».

    «Дорогі вболівальники, після тривалих розмов з близькими я прийняла непросте рішення не виступати в Нью-Йорку в цьому році. Це пов'язано з моїм наміром повністю відновитися, щоб повернутися на високий рівень, - підкреслила Б’янка. - Перемога на US Open стала найважливішим моментом в моїй кар'єрі. Я буду сумувати за турніром. Нажаль, ряд проблем, включаючи пандемію, обмежив мої можливості підготовки, так що я не зможу зіграти на належному рівні».

    Також канадка виразила вдячність WTA за всі їхні зусилля по організації цього заходу та з нетерпінням буде чекати на можливість приєднатися до тенісних змагань у майбутньому.

    Примітно, що Андреєску зазнала травми на груповій стадії Підсумкового чемпіонату WTA минулого року і з тих пір не провела жодного поєдинку.

    Таким чином, Андреєску приєднується до колишньої чемпіонки турніру Світлани Кузнєцової в списку гравців, які пропустять Відкритий чемпіонат США-2020, поряд з Барбарою Стрицовою і Фіоною Ферро.

    Минулорічний переможець US Open іспанець Рафаель Надаль також відмовився від участі в турнірі.

    Відзначимо, що відкритий чемпіонат США 2020 року триватиме з 31 серпня по 13 вересня.

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    Джерело: WTA

    теніс Б'янка Андреєску US Open
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