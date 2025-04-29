Чинний чемпіон US Open отримав дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил

Перселл є переможцем Вімблдону-2022 та US Open-2024 у парному розряді

Австралійський тенісист Макс Перселл був тимчасово відсторонений від участі у змаганнях через неодноразові внутрішньовенні інфузії обсягом понад 100 мілілітрів. Як інформує «Главком», про це повідомляється на сайті Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA).

Наприкінці 2024 року Перселл визнав порушення статті 2.2 тенісної антидопінгової програми (використання забороненого методу) і з 12 грудня його тимчасово усунули. Дискваліфікація Перселла завершиться 11 червня 2026 року.

ITIA підтвердило, що Перселл погодився з відстороненням на 18 місяців у рамках програми боротьби з допінгом у тенісі (TADP).

Перселл зізнався у порушенні, 16 та 20 грудня 2023 року йому було зроблено внутрішньовенні вливання обсягом понад 500 мл. Межа, встановлена ​​Всесвітнім антидопінговим кодексом та TADP, становить 100 мл за 12-годинний період.

ITIA надіслало гравцеві повідомлення про потенційне порушення антидопінгових правил 12 грудня 2024 року, і того ж дня він запросив добровільне тимчасове усунення, яке набуло чинності негайно.

Після повного розслідування ITIA, яке включало збір доказів та спілкування з гравцем, Персел визнав порушення. Повна співпраця гравця та обмін інформацією з ITIA дозволили скоротити санкції на 25%.

Час, відбутий у межах добровільного тимчасового усунення, зараховується у термін дискваліфікації. Таким чином, усунення Перселла закінчиться 11 червня 2026 року. Гравець також втратить результати та призові виплати з дати першого порушення антидопінгових правил (16 грудня 2023 року) до першої подальшої негативної проби допінг-контролю, яка була надана 3 лютого 2024 року.

Протягом терміну дискваліфікації Перселлу заборонено грати, тренувати чи відвідувати будь-які тенісні заходи, дозволені чи схвалені членами ITIA або будь-якою національною асоціацією.

Перселлу 27 років, він чемпіон Вімблдону-2022 та US Open-2024 у парному розряді, всього в його активі вісім титулів ATP у парному розряді. Найвище місце австралійця у рейтингу одиночного розряду – 40-те, у парному – восьме.

Нагадаємо, півзахисник лондонського «Челсі» та збірної України з футболу Михайло Мудрик пройшов перевірку на детекторі брехні, щоб довести ненавмисність використання забороненої речовини.