Світоліна розповіла про підготовку збірної України до матчів Кубка Біллі Джин Кінг

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії

Перша ракетка України Еліна Світоліна в коментарі порталу «Великий теніс України» розповіла про підготовку до матчів за національну збірну в кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком».

Про ігрові умови в Радомі

«У мене вже було два тренування тут. В принципі цей корт дуже схожий на корт турніру в Штутгарті. У перший день було більше ґрунту і він був трохи повільнішим, ніж зазвичай. Сьогодні вже було краще, ми провели дуже гарне тренування, змогли нормально порухатися на ґрунті.

Швидкість середня, можна сказати, що нормальна. Сам стадіон дуже класний. Мені здається, що коли він буде заповнений уболівальниками, то буде чудова атмосфера, тому що корт так близько до трибун. Загалом тут досить комфортні умови, щоб грати».

Про свою підготовку до матчів збірної в Україні

«Після Маямі я майже одразу полетіла в Україну, було багато справ по Фонду і по соціальних проектах. І також у мене були тренування. Так вийшло, що протягом тижня я майже щодня тренувалася з Сергієм Стаховським. У нас видався такий класний тренувальний блок, і можна сказати, що він теж зробив свій внесок у підготовку мене і команди.

Я дуже вдячна йому, що він виділив час для того, щоб допомогти мені. Для нього це теж така відповідальна місія. На жаль, цього разу він не зможе бути з нами, тому що він служить, але він дуже хотів би бути з командою. Сподіваюся, що в нього буде можливість долучитися до збірної та підтримати нас наступного разу».

Про те, що збірна України стала фаворитом групи, після відмови Іги Швьонтек і Белінди Бенчич виступати за свої команди

«Я думаю, що все одно нам потрібно фокусуватися на собі, зосередитися на своїх матчах. Це перші наші офіційні матчі на ґрунті цього року, а зміна покриттів може бути не такою простою. Я намагаюся якомога швидше перейти на ґрунт і почуватися комфортно на цьому покритті.

У мене завжди фокус тільки на моїй грі, на своїх діях, на плані на матч. Ми ще будемо спілкуватися з командою і радитися. У нас є капітан і є головний тренер, які складатимуть плани на матчі проти наших суперниць. У збірній Польщі є Магда Лінетт, яка добре грає на ґрунтових кортах. У збірній Швейцарії теж є дівчата, які люблять грати на ґрунті. Тому треба фокусуватися на своїх діях і тактиці, далі намагатися реалізовувати це на корті й вигравати ці два матчі».

Про перший досвід у національній збірній під керівництвом Іллі Марченка

«Я рада, що в мене була можливість поспілкуватися і подивитися, як він працює, на матчі проти Австрії в США, тож у мене вже було розуміння, як він бачить гру, як він працює в команді. Це все мені подобається.

Загалом це все такий процес підлаштування під гравців. У нас усі дуже різні, тому це непросто, це все займає якийсь час. Але мені так здається, що Ілля справляється з тими обов'язками, які є на його тарілці. Я намагаюся не ставити якусь дуже високу планку для нього, я нічого не очікую, просто приймаю все як є. Зі свого боку я теж намагаюся працювати разом, тому що це непроста робота бути капітаном, дівчат багато і з кожною потрібен різний підхід, тому має бути взаємодія між усіма».

Нагадаємо, Setanta Sports наживо покаже матчі жіночої збірної України з тенісу у Кубку Біллі Джин Кінг на своєму YouTube-каналі.

Матчі групи у Кубку Біллі Джин Кінг, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії. У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.

У складі збірної України зіграють: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Катаріна Завацька, Людмила Кіченок, Надія Кіченок.