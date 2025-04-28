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Стародубцева, Світоліна та Костюк вийшли до четвертого кола турніру WTA 1000 у Мадриді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Стародубцева, Світоліна та Костюк вийшли до четвертого кола турніру WTA 1000 у Мадриді
Юлія Стародубцева доволі несподівано здолала росіянку Людмилою Самсонову
фото: WTA

Стародубцева, Світоліна та Костюк поєдинки четвертого кола проведуть вже сьогодні, 28 квітня

Українські тенісистки Еліна Світоліна, Марта Костюк і Юлія Стародубцева вийшли до четвертого кола турніру WTA 1000 у Мадриді. Про це повідомляє «Главком».

Юлія Стародубцева у суботу, 26 квітня, доволі несподівано здолала росіянку Людмилою Самсонову – 2:6, 7:6, 6:0. У четвертому колі українка зіграє зі ще однією представницею країни-агресорки – Міррою Андрєєвою.

Марта Костюк у суботу, 26 квітня, у напруженому протистоянні здобула перемогу над росіянкою Веронікою Кудерметовою – 6:0, 4:6, 6:4. У наступному поєдинку українка зіграє також з представницею Росії – Анастасією Потаповою.

Еліна Світоліна вчора, 27 квітня, у двох сетах перемогла казахстанку Єлену Рибакіну – 6:3, 6:4. Наступна суперниця українки сатане представниця Греції Марія Саккарі.

Всі три українки поєдинки четвертого кола проведуть вже сьогодні, 28 квітня.

Як повідомлялося, чоловік української тенісистки Еліни Світоліної Гаель Монфіс дав інтерв'ю російському пропагандистському YouTube-каналу «Больше».

У розмові з російськими пропагандистами Монфіс прокоментував свою перемогу на Мастерсі у Мадриді. У поєдинку першого кола француз переміг хорвата Борну Гойо – 1:6, 6:2, 6:4.

Під час розмови з «Больше» Монфіс, зокрема, зазначив, що з нетерпінням чекає на свій наступний поєдинок – з росіянином Андрієм Рубльовим.

«Больше» – російський пропагандистський ресурс. Зокрема, у 2023 і 2024 роках канал широко висвітлював пропагандистський турнір «Трофеї Північної Пальміри», який проходив у РФ, а головним спонсором змагань була компанія «Газпром».

Як інформував сайт BTU, директор турніру і радник генерального директора «Газпром експорт» Олександр Медведєв заявляв, що цей захід є частиною спортивної дипломатії, яка призведе до повернення міжнародних змагань.

«Я впевнений, що історична правда візьме гору, мир настане. Це буде справедливий мир, де обов'язково знайдеться місце спорту», – стверджував директор турніру.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна закликала боротися за повернення українських дітей, які були викрадені Росією.

Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Марія Саккарі

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