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Українська тенісистка подала до суду на WTA: стали відомі деталі позову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українська тенісистка подала до суду на WTA: стали відомі деталі позову
Цуренко звинувачує WTA в порушенні контракту, недбалості, неналежному нагляді та управлінні, нанесенні емоційної шкоди
фото: Jasmin Open Tunisia

Цуренко стверджує, що серія розмов із представниками WTA спричинила для неї тяжкі психологічні наслідки

Українська тенісистка Леся Цуренко повідомила, що судитиметься з WTA, щоб захистити свої права. Видання The Athletic опублікувало подробиці позову української тенісистки. 

Українська тенісистка Леся Цуренко подала позов до Окружного суду Південного округу Нью-Йорка, в якому відповідачами названі Жіноча тенісна асоціація (WTA) та її голова Стів Саймон. Колишня 23-тя ракетка світу звинувачує організацію в порушенні контракту, недбалості, неналежному нагляді та управлінні, а також у нанесенні емоційної шкоди з необережності. У позові, спочатку поданому в листопаді 2024 року, Цуренко вимагає судового розгляду за участю присяжних.

WTA, яку в суді представляє юридична фірма Proskauer Rose, у березні 2025 року направила клопотання про відхилення позову, назвавши претензії тенісистки «юридично неспроможними».

16 квітня юристи Цуренко подали оновлену скаргу, в якій стверджується, що внутрішні правила WTA, згідно з якими гравці нібито відмовляються від права подавати позови проти асоціації, є «неприйнятними» і такими, що «суперечать здоровому глузду».

До 30 квітня WTA зобов'язана підтвердити, чи буде вона продовжувати домагатися відхилення позову.

Цуренко, яка виступає як єдиний позивач, стверджує, що серія розмов із представниками WTA, включно із самим Саймоном, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, спричинила в неї тяжкі психологічні наслідки: безсоння, емоційні зриви, епізоди плачу, втрату концентрації, негативний вплив на результати, відчуття сорому і моральну травму.

У позові наголошується, що на зустрічі в березні 2022 року з українськими тенісистками – Цуренко, Еліною Світоліною та Мартою Костюк – Стів Саймон зайняв жорстку позицію, пообіцявши, що «в разі публічної підтримки війни з боку російських або білоруських гравців їх буде усунуто від усіх турнірів під егідою WTA». Однак, як стверджує Цуренко, цю обіцянку порушено: жодного з таких гравців не було дискваліфіковано.

Як приклад у позові наводиться участь Вероніки Кудерметової на «Ролан Гаррос» 2022 року з логотипом спонсора «Татнефть». Одну з дочірніх компаній концерну було внесено до санкційних списків ЄС 2023 року за постачання шин російській армії.

Також згадується, що директор турніру в Парижі Амелі Моресмо нібито повідомила українським спортсменкам, що їхню презентацію про війну заблокували з ініціативи Саймона.

Крім того, Цуренко стверджує, що в березні 2023 року, під час особистої зустрічі, Саймон сказав їй: «Підтримувати війну – це нормально. Це всього лише думка іншої людини, і вона не повинна тебе ранити». Він також додав, що російські та білоруські тенісисти мають бути допущені до участі в Олімпійських іграх. Після цієї бесіди Цуренко відмовилася від матчу проти Аріни Соболенко на турнірі BNP Paribas Open в Індіан-Веллсі, пославшись на напад паніки.

Після турніру в Індіан-Веллсі, як випливає з позову, Леся Цуренко взяла участь у відеоконференції за участю Стіва Саймона, ради директорів WTA, а також Слоун Стівенс і Магди Лінетт – представниць Ради гравців WTA. Тренер Цуренко, Нікіта Власов, надіслав письмовий запит про початок внутрішнього розслідування з приводу заяв Саймона. Згодом директор WTA з питань захисту учасників Ліндсі Брендон повідомила Цуренко, що розслідування буде ініційоване не проти Саймона, а проти Власова – за ймовірне порушення Кодексу поведінки організації.

У жовтні 2023 року Цуренко отримала офіційну відповідь від WTA: дії Саймона «не порушили ні Кодексу поведінки, ні будь-яких положень внутрішнього регламенту співробітників». Цуренко спробувала оскаржити це рішення, але безуспішно.

У коментарі, надісланому виданню The Athletic, представник WTA заявив:

«Від самого початку WTA відкрито і недвозначно засуджувала війну Росії проти України і дії російського уряду щодо українського народу. Відповідно до нашої позиції, WTA зробила низку кроків, щоб підтримати українських гравців, які зіткнулися з серйозними труднощами у своїй професійній кар'єрі.

Водночас, WTA була і залишається вірною своїм принципам рівності та недискримінації. Наші правила свідчать, що до змагань допускаються всі спортсменки, кваліфіковані за спортивним принципом, без будь-якої дискримінації. Відповідно до цих принципів і в унісон з іншими тенісними організаціями, WTA дотримується позиції, що індивідуальні спортсменки не повинні нести відповідальність за дії своїх держав.

Попри наше глибоке співчуття до випробувань, через які пройшла Леся Цуренко та інші українські тенісистки, ми розчаровані її рішенням розпочати судову тяганину і спробувати покласти провину за емоційні страждання на WTA. Протягом усього часу WTA та її керівництво діяли коректно і відповідно до чинних правил, і ми впевнені у своїй правоті в цьому процесі».

На Олімпіаді в Парижі-2024 російські та білоруські тенісистки були допущені до участі в статусі «нейтральних індивідуальних спортсменок» (AIN). Мірра Андрєєва і Діана Шнайдер завоювали срібні медалі в парному розряді.

16 квітня Леся Цуренко опублікувала заяву в соціальних мережах, у якій узагальнила свої претензії до глави WTA Стіва Саймона і самої організації.

«Навіть у найстрашніших кошмарах я не могла уявити, що професійний тур, який я вважала своєю домівкою, перетвориться на страшний і чужий простір, де голова організації свідомо вчинить по відношенню до мене акт морального насильства, що призвів до панічної атаки і нездатності виконувати свою роботу», – написала Цуренко у своєму пості на платформі X.

Збірна України нещодавно забезпечила собі місце у фінальному турнірі Кубка Біллі Джін Кінг, який цього року пройде в Шеньчжені (Китай). Перемогу в кваліфікації українські тенісистки присвятили своїм воїнам – про це повідомила Еліна Світоліна в патріотичному пості в соцмережах.

Джерело
Теги: Леся Цуренко теніс

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