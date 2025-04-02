Кубок Біллі Джин Кінг: друга ракетка світу ухвалила рішення щодо гри в матчі з Україною

Швьонтек зазначила, що їй потрібно зосередитися на собі та своїх тренуваннях

Швьонтек: Я прийняла складне рішення

Друга ракетка світу Іга Швьонтек оголосила, що не візьме участь у матчах Кубку Біллі Джин Кінг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram тенісистки.

«Я прийняла складне рішення. Розумію, що це не та новина, яку хотіли почути вболівальники, особливо польські, але зараз це правильне рішення для мене. Я не зіграю в кваліфікаційному раунді Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться у Радомі», – написала Іга.

Вона також зазначила, що їй потрібно зосередитися на собі та своїх тренуваннях.

«Я завжди з гордістю представляю свою країну. Минулого року я зіграла все, що тільки можна було зіграти за збірну. Я неймовірно пишаюся історичними командними успіхами - півфіналом Кубка Біллі Джин Кінг і фіналом United Cup. Тепер настав час знайти більше балансу, зосередитися на собі та своїх тренуваннях. Я тримаю кулачки за дівчаток і за всю команду», – наголосила тенісистка.

Нагадаємо, що матчі групи, в якій виступатиме українська команда, відбудуться в польському місті Радом на закритому ґрунтовому корті.

11 квітня наша збірна зіграє проти Польщі, а наступного дня зустрінеться з командою Швейцарії.

У фінальний турнір Кубка Біллі Джин Кінг пройде команда-переможниця групи.

Як повідомлялося, українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася на 18 сходинку рейтингу WTA і таким чином розпочинає 350-й тиждень у топ-20 світової класифікації.

Еліна Світоліна вперше потрапила до топ-20 світового рейтингу 11 травня 2015 року у віці 20 років і відтоді шість разів залишала і знову поверталася до двадцятки найсильніших. Найдовший період перебування українки в топ-20 – 272 тижні з кінця серпня 2016 року до початку квітня 2022 року. Нагадаємо, що того сезону Еліна Світоліна взяла паузу через вагітність і в жовтні 2022 року народила доньку.

Після свого повернення в Тур Еліна Світоліна входила в топ-20 рейтингу WTA, піднявшись на 17-те місце в березні 2024 року. Минулого року вона перебувала в топ-20 19 тижнів, покинувши її 9 червня.