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Українській велогонщиці анулювали результати за два з половиною роки: деталі скандалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Українській велогонщиці анулювали результати за два з половиною роки: деталі скандалу
Кононенко брала участь в Олімпіаді-2020
фото: AP

Кононенко анулювали дві перемоги на міжнародних змаганнях

Українській велонгонщиці Валерії Кононенко анулювали усі результати за два з половиною роки через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерація велосипедного спорту України.

31 липня 2024 року українка отримала дискваліфікацію від Національного антидопінгового центру України на три роки за порушення пункту 2.2 АДП Національного антидопінгового центру (НАДЦ) «Використання або спроба використання спортсменом забороненої речовини або забороненого методу». Дія бану розпочалася у травні 2022 року й триватиме до травня 2025-го.

Через це Федерація велосипедного спорту України вирішила анулювати результати Кононенко з 29 червня 2019 року по 22 травня 2022-го. Зокрема велогонщицю позбавили чемпіонства України-2021 в індивідуальній гонці, трьох срібних медалей національної першості: за 2019 й 2021 роки у групових перегонах й 2020 року – в «індивідуалці».

До того ж Кононенко анулювали дві перемоги на міжнародних змаганнях: на етапах одноденних Гран-прі в Каппадочі й Ерцієс.

Останні наразі перегони українка провела у червні 2024 року, де взяла участь у польському Турі й на кінцевому третьому змагальному дні посіла 47 місце.

Що відомо про Валерію Кононенко

Валерія Кононенко народилася у Донецьку 14 травня 1990 року. У 17 років стала чемпіонкою Європи і віцечемпіонкою світу серед юніорів у індивідуальній гонці. У 18 років повторила свої досягнення, а також здобула віцечемпіонство Європи серед юніорів у групових перегонах. Вона здобула 5 золотих медалей України з індивідуальних змагань – у 2013, 2018, 2019, 2021, 2023 роках. Також брала участь в Олімпіаді-2020, де знялась з групової гонки.

Виступала за чотири професійні велоспортивні команди: у 2017 році за італійську «S.C. Michela Fanini Rox», у 2019-му за українську «Lviv Cycling Team», у 2020 році за бельгійську «Ciclotel» й за колумбійську «Colnago CM Team» – у 2021-му.

Нагадаємо, тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський розповів про ситуацію зі складом команди за місяць перед початком чемпіонату Європи.

Теги: Валерія Кононенко велоспорт допінг спорт

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