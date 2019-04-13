Чотири золота і два срібла: жіноча збірна України з боротьби стала першою на чемпіонаті Європи (відео)



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Шість українських призерок чемпіонату Європи-2019 Асоціація спортивної боротьби України

У заключний день змагань ще одну нагороду найвищої проби нашій команді принесла Аліна Бережна-Махиня

У Бухаресті (Румунія) завершився чемпіонат Європи з жіночої боротьби.

Блискуче на цих змаганнях виступили українки. Наші дівчата здобули медалі в шести з десяти вагових категорій - чотири золота і два срібла. Ще двоє українок боролися, правда, безуспішно в сутичках за треті місця.

До трьох золотих медалей у четвер, 11 квітня, в п'ятницю українки здобули ще одну медаль найвищої проби і двічі у фіналах поступилися, задовольнившись сріблом.

Втретє в кар'єрі чемпіонкою континенту стала донеччанка Аліна Бережна-Махиня (вагова категорія - до 72 кг), котра перемогла у фіналі 6:0 німкеню Анну-Кармен Шелль.

Ще двоє українок виграти своїх фіналів не змогли. Волинянка Лілія Горішна (до 53 кг), котра є чинною чемпіонкою континенту серед молоді до 23-х років, здобула свою першу дорослу нагороду чемпіонатів Європи. Поки це срібло, адже Лілія поступилася у фіналі 3:13 росіянці Стальвірі Оршуш, котра захистила здобутий торік титул.

Втратила нагоду стати триразовою чемпіонкою континенту львів'янка Тетяна Кіт (до 57 кг). Вона програла у фіналі чемпіонці Європейських ігор-2015 Емеші Барці з Угорщини - 2:4.

На жаль, не змогла повторити свого досягнення на дебютному дорослому чемпіонаті Європи в 2018 році Ілона Прокопевнюк (до 62 кг). У 2018-му в російському Каспійську Ілона здобула бронзу, а зараз програла 4:6 сутичку за третє місце екс-співвітчизниці Тетяні Омельченко, котра представляє Азербайджан.

Так чи інакше, жіноча збірна України впевнено виграла загальний залік чемпіонату Європи. Очолювана Володимиром Євоновим команда з великим відривом випередила болгарок і туркень, які стали другими й третіми.

Нагадаємо, що першими на борцівському Євро виступали вільники. На рахунку українців дві бронзи. Завершиться чемпіонат Європи з боротьби змаганнями представників греко-римського стилю. Медалі вони розіграють у суботу і неділю.