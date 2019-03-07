Українка Оксана Лівач вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи з боротьби (відео)



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Оксана Лівач - головна надія української жіночої боротьби Асоціація спортивної боротьби України

Загалом українки здобули вже три нагороди континентальної першості U23 в Нові-Саді

21-річна львів'янка Оксана Лівач вдруге поспіль стала чемпіонкою Європи з боротьби серед спортсменок, не старших 23-х років.

Сьогодні, 7 березня у фіналі континентальної першості в Нові-Саді (Сербія) українська борчиня, яка представляє найлегшу вагову категорію до 50 кг, перемогла росіянку Надєжду Соколову. Сутичка завершилася 4:4, але Лівач перемогла за рахунок того, що провела результативну дію останньою.

Лівач (Україна) - Соколова (РФ). Фінал чемпіонату Європи

Усі три сутички на шляху до фіналу Оксана виграла достроково: угорку Б'янку Реці вона зборола 12:0, білоруску Ксенію Станкевич - 11:0, полячку Катажину Камінську - 10:0.

Відзначимо, що крім двох поспіль перемог на чемпіонаті Європи U23, Оксана Лівач торік вже була бронзовою призеркою дорослого чемпіонату світу, двічі ставала чемпіонкою Європи серед юніорів, у 2013-му виграла Євро, а в 2014-му - світову першість серед кадетів.

Срібну медаль українській збірній з жіночої боротьби в Нові-Саді принесла Ангеліна Лисак (до 59 кг), котра приїхала в Сербію в ранзі чинної чемпіонки континенту серед юніорів. На цей раз Ангеліна виграла срібло, поступившись у фіналі 2:7 чемпіонці світу і Європи серед юніорів Александрі Начіті з Молдови, котра в фіналі торішнього юніорського Євро перемогла іншу українку Тетяну Ріжко.

Аліна Рудницька-Левицька (до 68 кг) повертається додому з бронзою. У вазі, де загалом виступало п'ять учасниць, вона здобула одну перемогу в двох сутичках групового турніру, потім програла 0:7 півфінал росіянці Ханум Валієвій, а у сутичці за третє місце перемогла на туше білоруску Євгенію Андрейчикову.

Несподівано з порожніми руками на цей раз залишилася представниця найважчої категорії до 76 кг Романа Вовчак, яка в сутичці за третє місце програла 9:12 Діані Єлені Влащану.

Ще одна українка Анастасія Кравченко (до 55 кг) програла на цьому чемпіонаті обидві проведених сутички.

Завершиться змагальна програма в жіночій боротьбі на чемпіонаті Європи в Нові-Саді завтра. Медалі в України ще обов'язково будуть. Христина Береза (до 53 кг), Аліна Акобія (до 57 кг) та Ілона Прокопевнюк (до 62 кг) боротимуться у фіналах, а Анастасія Лавренчук (до 56 кг) посперечається за бронзу.