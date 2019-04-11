Тріумф: три українських борчині ефектно виграли фінали чемпіонату Європи (відео)



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Ірина Гусяк, Алла Черкасова і Оксана Лівач - три українських золота Бухареста Асоціація спортивної боротьби України

Чемпіонками континенту стали Оксана Лівач, Ірина Гусяк і Алла Черкасова

Сьогодні, 11 квітня, в Бухаресті (Румунія) три українських борчині стали чемпіонками Європи.

Перше золото здобула 21-річна львів'янка Оксана Лівач, яка представляє вагову категорію до 50 кг. У фінальній сутичці Оксана здолала болгарку Міґлену Селішку - 6:4. Для Лівач то перше в кар'єрі доросле золото континентальної першості. Торік вона стала бронзовою призеркою чемпіонату світу. Досягнення Оксани на кадетсько-юніорському рівні вражають: чемпіонка світу-2013 серед кадетів, чемпіонка Європи-2013 серед кадетів, дворазова чемпіонка Європи серед юніорів, дворазова чемпіонка Європи серед молоді до 23-х років.

Ще одне золото здобула інша львів'янка Ірина Гусяк (до 55 кг). У фіналі вона здолала болгарку Евеліну Ніколову - 10:4. 28-річна Гусяк стала чемпіонкою континенту вперше в кар'єрі. У 2013-му вона була бронзовою призеркою Євро. У 2007-му Ірина вигравала золото першості Європи серед кадетів.

Вперше чемпіонкою Європи серед дорослих стала чинна чемпіонка світу Алла Черкасова, яка представляє категорію до 68 кг. Львів'янка у фіналі зборола чешку Аделу Ганзлічкову - 11:6.

Крім того, сьогодні сутичку за третє місце проводила ще одна українка Ангеліна Лисяк (до 59 кг). Але вона поступилася 6:11 азербайджанці Ельмірі Ґамбаровій.

Завтра, 12 квітня, у фіналі боротиметься ще три українських борчині - Лілія Горішна (до 53 кг), Тетяна Кіт (до 57 кг) і Аліна Бережна-Махиня (до 72 кг).